Putin povzročil paniko: je sploh še živ? (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je med videonagovorom na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu dejal, da ni »popolnoma prepričan«, če je ruski predsednik Vladimir Putin živ in sprejema odločitve v Rusiji.

Kar vzbuja dodatne dvome o Putinovem zdravju, je odsotnost fotografij in videoposnetkov ruskega predsednika ob vstopu v ledeno vodo na praznik Svetih treh kraljev, kar je bila v prejšnjih letih neizogibna tradicija.

Putin se sicer ne izogiba ledeni vodi in se vedno najprej pokriža, nato pa se potopi vanjo. Letos pa ni bilo fotografij, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je to komentiral takole: »Veste, da so danes trije kralji in predsednik se je udeležil svetega kopanja, to je storil v Podmoskovljah. Tokrat ni nobenih slik in videoposnetkov, sporočamo le, da je sledil svoji tradiciji,«.