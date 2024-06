Tega so se bali vsi: Ukrajina prvič z zahodnim orožjem napadla rusko ozemlje, Moskva zagrozila s totalno vojno (VIDEO)

Ukrajinske sile trdijo, da so z orožjem, ki ga je dobavil Zahod, uspešno zadele ruski raketni sistem S-300 na ruskem ozemlju v Belgorodu.

»Gorelo je čudovito. To je ruski S-300. Na ruskem ozemlju. Prve dni po dovoljenju za uporabo zahodnega orožja na sovražnem ozemlju,« je na družabnem omrežju objavila ministrica ukrajinske vlade Irina Vereshchuk.

To se je zgodilo le nekaj dni po tem, ko je ameriški predsednik Joe Biden dal Ukrajini dovoljenje za izvedbo omejenih napadov okoli Harkova. A CNN ob tem dodaja, da še ni povsem jasno, ali je bilo orožje, ki so ga Ukrajinci uporabili v napadu na rusko ozemlje, dostavljeno iz ZDA.

Namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta in nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je nedavno po napovedi, da bodo zahodne države dovolile uporabo svojega orožja za ciljanje tarč v Rusiji, dejal, da Moskva ne blefira, ko govori o možnosti uporabe taktičnega jedrskega orožja proti Ukrajini in posvaril, da bi lahko konflikt Moskve z Zahodom prerasel v vsesplošno vojno.

V ruskem napadu z raketami in droni na ukrajinsko mesto Dnipro je bilo ranjenih najmanj sedem ljudi, med njimi tudi enomesečni dojenček, so sporočile lokalne oblasti. V napadu je bilo poškodovanih več stavb in avtomobilov.