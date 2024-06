Poglejte, kaj Putin nosi pod obleko, ruske varnostne sile v pripravljenosti

S časom je Vladimir Putin vse bolj paranoičen. Po zadnjih informacijah iz Kremlja naj bi ruski predsednik med številnimi javnimi nastopi uporabljal neprebojne jopiče iz strahu, da bi bil lahko tarča atentata, povezanega z njegovo vojno v Ukrajini, ali s strani islamskih teroristov.

Dva ruska uradnika in vir blizu Kremlja so za The Moscow Times povedali, da so posebne službe države »poostrile že tako stroge varnostne ukrepe okoli predsednika Vladimirja Putina na raven brez primere«. Kremelj je v »visoki pripravljenosti« zaradi invazije na Ukrajino, vendar naj bi bil tudi »pretresen« zaradi nedavnih napadov na visoke politike v Evropi in Aziji.

Putin hodi precej trdo in na hrbtni strani njegovega plašča ni naravnih gub. FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters

Ruski vir je tiskovni agenciji povedal, da je varnost ruskega predsednika ena najvišjih prioritet.

»Kremelj jemlje varnost Vladimirja Putina zelo resno. Varuje ga cela armada vidnih in nevidnih stražarjev,« je poudaril.

Poročilo navaja, da 71-letni Putin na prireditvah na prostem nosi neprebojne jopiče vsaj od leta 2023.

»To počne na močno priporočilo predsedniške varnostne službe (SBP), enote znotraj Zvezne varnostne službe (FSO), ki ščiti predsednika,« poroča Daily Mail.

Neprebojni jopič

Viri so potrdili, da je nosil neprebojni jopič pod jakno med javnim nastopom 9. maja na Rdečem trgu, ko je vodil letno vojaško parado ob dnevu zmage v spomin na sovjetsko zmago nad nacisti v drugi svetovni vojni. To je dogodek, kjer je njegova varnost zelo vidna, ostrostrelci pa so prisotni na strehah okoli trga. Posnetki njegovega sprehoda z nekdanjim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem so pokazali, da naj bi mu jopič povzročal nelagodje.

»Letos 9. maja je Putin med parado očitno nosil skrit neprebojni jopič. In mislim, da je ta previdnost nujna,« je dejal eden od uradnikov.

»Njegovo telo je bilo videti nenaravno«

Tiskovna agencija se je sklicevala na Jade Miller, neodvisno britansko svetovalko za varnost v sovražnem okolju in situacijah z visokim tveganjem, ki je podrobno analizirala posnetke Putina na paradi ob dnevu zmage in ugotovila, da je res nosil neprebojni jopič.

»Videti je, da Putin hodi precej trdo in na hrbtni strani njegovega plašča ni naravnih gub, ko hodi in se rokuje z vojaškim osebjem. Njegov zgornji del telesa je videti nenaraven, njegova ramena pa so precej široka in kvadratna, brez oblike hrbta in Na eni točki je del njegovega plašča videti, kot da se je zataknil pod nekaj, kar bi lahko bil balistični jopič,« je dejala Millerjeva, poroča mondo.rs.

