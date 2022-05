Prvi muzej LGBTQ+ na Otoku: predstavlja dolgo pot dekriminalizacije istospolnosti

Ne le ena, kar dve kulturni ustanovi, posvečeni skupnosti LGBTQ+, bosta to pomlad zaživeli v britanski prestolnici. Pred dnevi je svoja vrata odprl muzej Queer Britain, njegova lokacija je zgodovinska in nadvse priljubljena, zato mu domačih in tujih obiskovalcev zanesljivo ne bo manjkalo.

Poklon junakom

Muzej je v stavbi iz 19. stoletja v bližini preurejenega območja železniške postaje King's Cross, po štirih letih načrtovanja pa je končno predstavil pestro vsebino, ki se bo s časom še dopolnjevala.

Domačih in tujih obiskovalcev gotovo ne bo manjkalo. FOTO: Twitter

Ustanovo so v celoti financirali z zasebnimi donacijami, vstop je za zdaj prost, poročajo tuji mediji. Trenutno je na ogled predstavitev zgodovine skupnosti LGBTQ+ na Otoku, od viktorijanske dobe do sodobnega časa, v prihodnjih mesecih pa bodo pripravili še bogato razstavo s fotografijami, kostumi in drugimi umetninami.

V muzeju se seveda hvaležno klanjajo avtomobilski dirkačici Roberti Cowell, prvi britanski transženski, ki so ji z operacijo spremenili spol, in Justinu Fashanuju, prvemu profesionalnemu igralcu nogometa, ki je javno priznal istospolno usmerjenost. Posebno mesto so namenili poslanki Maureen Colquhoun, prvi članici predstavniškega doma britanskega parlamenta, ki se je javno izrekla za homoseksualko.

Slavijo skupnost LGBTQ+ in njen prispevek k zgodovini ter kulturi.

Queer Britain bo prostor, kjer se bosta slavila LGBTQ+ in njen prispevek k zgodovini ter britanski kulturi, s poudarkom, da je ne glede na spol, spolnost in identiteto mogoče doseči vse, muzej opominja tudi na dolgo pot dekriminalizacije homoseksualnosti. Prihodnji mesec, 9. junija, bo vrata odprla še ena pomembna ustanova, Queercircle, ki pa bo ponujala prostor za ustvarjanje umetnikom iz skupnosti LGBTQ+ in razstavljala njihova dela. Ustanova bo razpolagala z osrednjo galerijo, knjižnico in več prostori za različne projekte.