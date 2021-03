Protesti prerasli v vojno stanje

Vsak dan se na ulicah Ranguna preliva kri. FOTOGRAFIJI: Reuters

126

je uradno število smrtnih žrtev.

Krvava nedelja se je zapisala v zgodovino Mjanmara: samo v enem dnevu je bilo po podatkih nevladnega združenja za pomoč zapornikom ubitih najmanj 44 ljudi, protesti proti vojaški hunti, ki je februarja prevzela oblast v tej azijski državi, pa se nadaljujejo, tako tudi nasilje varnostnih sil.Skupno naj bi do zdaj umrlo 126 ljudi, a žrtev naj bi bilo mnogo več, podatki se glede na različne vire občutno razlikujejo. Po poročanju nekaterih portalov naj bi jih samo v mestu Jangon v nedeljo umrlo 59, 129 naj bi bilo ranjenih, Al Džazira poroča o smrti 38 protestnikov in enega policista, agencija Reuters pa o nasilnem koncu 37 protestnikov samo v predmestju Ranguna, največjega mjanmarskega mesta, in še 16 drugod po državi.Kakor koli že, ljudstvo še naprej vztraja pri svojih zahtevah: pozivajo h končanju vladavine vojske in izpustitvi izvoljenih voditeljev, ki so jih ob udaru priprli, tudi Nobelove nagrajenke za mir, ki jo bodo konec marca že tretjič zaslišali, odkar je v hišnem priporu. Obtožena je več kaznivih dejanj, med drugim nedovoljenega posedovanja voki-tokijev, kršenja omejitev za zajezitev novega koronavirusa, kršenja telekomunikacijske zakonodaje in spodbujanja družbenih nemirov pa tudi nezakonitega prejema okoli pol milijona evrov in velike količine zlata, poroča STA.Tamkajšnja vojaška hunta je še za štiri okrožja Ranguna razglasila vojno stanje, že od nedelje to velja za Hlaing Tardžar in Švepita. Vsakomur, ki bo aretiran v okrožju z vojnim stanjem, bodo sodili na vojaškem sodišču, in ne na civilnem, zagrožene kazni pa so od treh let težaškega dela do usmrtitve. Dogajanje v Mjanmaru so obsodili tudi Združeni narodi.