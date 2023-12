Pripravili seznam popotniških ciljev, ki jih pred vami zagotovo ni doseglo veliko ljudi

Ogledovanje Eifflovega stolpa, vožnja z gondolo v Benetkah in podobni klasični cilji turistov niso več v modi – da bi naredili vtis, se boste v 2024. morali pohvaliti s čim bolj izvirnim. Spletni portal Time Out je pripravil seznam popotniških ciljev, ki jih pred vami zagotovo ni doseglo veliko ljudi. Med drugim predlagajo, da v novem letu zaplešete v švicarski diskoteki Lauterbrunnen, s 3000 metri nadmorske višine najvišji na svetu.

Na Islandiji ljubitelje novih in drugačnih potovanj vabi kulinarični festival morske hrane Matey, kjer največji kuharski mojstri z vsega sveta ustvarjajo jedi iz lokalnih sestavin. Pripravite se lahko na inovativne in zapletene specialitete iz osliča in trske ter drugih morskih dobrot.

Muzej inovativne umetnosti

V Tokiu vsekakor obiščite muzej inovativne umetnosti TeamLab Borderless. Premierno se odpre februarja, vodstvo pa obljublja, da boste tam videli digitalne instalacije, kakršnih še ni bilo mogoče videti nikjer na svetu.

V letu 2024 bo za izbirčne zanimiva tudi Slovenija, in sicer v okviru kolesarskega popotovanja Trans Dinarica, ki prečka osem evropskih držav. »Pot bo vodila po narodnih parkih, vijugala ob Jadranskem morju in skozi gozdove in vasice ter postregla s kakovostnim nočnim počitkom ob koncu vsake vožnje,« obljubljajo pri Time Outu.

Med predlogi je tudi križarjenje na temo Taylor Swift.

No, niti Pariz ni izpadel z lestvice, le da se tja namesto na ogled znanih znamenitosti leta 2024 potuje na – poletne olimpijske igre, slavnostno odprtje bo 26. julija. Ne pozabite pa niti na križarjenje okoli Bahamov, posvečeno Taylor Swift – gre za prvo pevki posvečeno križarjenje na svetu.