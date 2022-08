Rusi razglasili 'neonacistični' bataljon Azov za teroristično skupino

Rusko vrhovno sodišče je nekdanji ukrajinski prostovoljni bataljon Azov, ki je bil kasneje vključen v redno ukrajinsko vojsko, označilo za teroristično skupino in prepovedalo njegovo delovanje v Rusiji. Odločitev ruskim oblastem omogoča, da pripadnikom bataljona izrečejo dolge zaporne kazni.

Kaj je bataljon Azov? Bataljon Azov je trenutno enota ukrajinske nacionalne garde. Ustanovljen je bil maja 2014 v Mariupolu ob Azovskem morju kot prostovoljna paravojaška milica za boj proti proruskim silam v Donbasu. Novembra 2014 je bil bataljon uradno vključen v ukrajinsko vojsko.

Sodišče je odločilo, da »ukrajinsko paravojaško enoto Azov prizna kot teroristično organizacijo in prepove njeno delovanje na ozemlju Ruske federacije,« je dejal sodnik. Odločitev začne veljati takoj.

Proti nekaterim pripadnikom azovskega bataljona naj bi v Rusiji že sprožili kazenske postopke zaradi obtožb, povezanih z ekstremizmom, vojaškim najemništvom in podobnim. Pripadnike bataljona lahko zdaj v Rusiji kazensko preganjajo kot storilce, sostorilce in organizatorje teroristične organizacije, za kar je predvidena kazen 10 do 20 let zapora.

V preteklosti je bil bataljon Azov večkrat predmet polemik zaradi domnevnih povezav s skrajno desnimi skupinami in neonacistično ideologijo.

Sočasno odločitev sodišča razbremenjuje odgovornosti tiste, ki so pred prijetjem in začetkom preiskave prostovoljno prenehali sodelovati v tej organizaciji.