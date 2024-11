Predlagajo zakon, da zdajšnji otroci nikoli ne bodo mogli zakonito kaditi

V britanskem parlamentu so predstavili nov zakon, s katerim želijo omejiti kajenje in zmanjšati zdravstveno škodo, ki jo povzroča. Zakon o tobačnih in povezanih izdelkih, kot so elektronske cigarete, tako ustvarja prvo generacijo, ki bo odraščala brez legalne možnosti kajenja, saj bo vsem, rojenim po 1. januarju 2009, prepovedoval kajenje, starost, pri kateri bo mogoče kupiti te izdelke, pa se bo postopoma zviševala.

»To je prelomen del javnozdravstvene zakonodaje, saj ustvarjamo prvo generacijo brez tobačnega dima v naši državi. Ti otroci ne bodo mogli nikoli zakonito kupiti cigaret,« je dejal minister za zdravje Wes Streeting.

Predlog zakona uvaja tudi omejitve glede oglaševanja in sponzorstva elektronskih izdelkov, pa tudi omejitve okusov, prikazov in embalaže e-cigaret, saj želijo zmanjšati njihovo privlačnost za otroke in mlade. Poleg tega razširja obstoječe prepovedi kajenja na zunanje prostore, kot so otroška igrišča in okolica bolnišnic.

Mladi kadilci so velik problem v Veliki Britaniji. FOTO: Artranq/Getty Images

Kajenje na vrtovih pubov in restavracij pa bo še naprej dovoljeno, kar pozdravljajo v gostinskem sektorju, kjer so imeli ob spreminjanju zakonodaje močne pomisleke. Še vedno se spoprijemajo s posledicami pandemije covida-19 in so se bali, da bi omejitev kajenja zmanjšala obisk.

Že leto po prepovedi kajenja v zaprtih prostorih se je število srčnih napadov zmanjšalo za 2,4 odstotka.

Anglija, Wales in Severna Irska so prepovedali kajenje v zaprtih javnih prostorih in na delovnih mestih leta 2007 po podobni prepovedi na Škotskem leta 2006. Dobrodelna organizacija Action on Smoking and Health je sporočila, da se je že leto po prepovedi število sprejemov v bolnišnice zaradi srčnih napadov v Angliji zmanjšalo za 2,4 odstotka, s čimer je zdravstvena blagajna prihranila milijone funtov.