Prebivalci po svetu vstopajo v novo leto: veste, katera država bo zadnja? (FOTO in VIDEO)

Prvi prebivalci sveta so že vstopili v leto 2025. Ob 11. uri po srednjeevropskem času so ga dočakali prebivalci otoka Kiritimati oz. Božičnega otoka, ki je del pacifiške otoške države Kiribati, ki se razteza v več časovnih pasovih.

Za Kiritimatijem so novo leto že pozdravili tudi na novozelandskem otočju Chatham Islands. Otoki z okrog 700 prebivalci ležijo približno 800 kilometrov vzhodno od Nove Zelandije in imajo lasten časovni pas.

V Sydneju so prvi ognjemet pripravili že ob 21. uri po lokalnem času. FOTO: Saeed Khan Afp

Ob 12. uri po srednjeevropskem času so v novo leto vstopili na Novi Zelandiji pa tudi na otoških državah Samoa in Tonga. V novozelandskem Aucklandu so imeli veličasten ognjemet, ki je nebo razsvetlil s 328 metrov visokega stolpa Sky Tower. V prestolnici Wellington medtem načrtujejo svetlobno predstavo.

Spektakel v Avstraliji

Kmalu zatem sledi še večji ognjemet v avstralskem Sydneyju, kjer bodo ob 14. uri po srednjeevropskem času v novo leto tradicionalno vstopili s pirotehnično predstavo ob znameniti operi in pristaniškem mostu. Glede na napovedi organizatorjev se obeta izjemen spektakel, v okviru katerega bo v nebo poletelo devet ton pirotehnike.

Kot zadnja država bo novo leto pozdravila Ameriška Samoa, ki leži le 220 kilometrov vzhodno od Samoe na drugi strani mednarodne datumske meje. Še za njo pa bosta v sredo ob 13. uri po srednjeevropskem času uradno v letu 2025 tudi nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok, ki spadata pod ZDA.