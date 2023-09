Potujete v Italijo? Previdno, saj so drastično dvignili kazni za voznike avtomobilov

Italijanska vlada je ob nedavnem velikem porastu prometnih nesreč s smrtnimi žrtvami v ponedeljek odobrila nekatere spremembe zakona o varnosti v cestnem prometu. Globe za uporabo mobilnega telefona bodo skoraj trikrat višje kot doslej, za nepravilno parkiranje pa bodo podvojene, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo je ob prvi kršitvi po novem predvidena denarna kazen do od 422 do 1697 evrov, medtem ko je doslej znašala od 165 do 660 evrov.

Poleg globe je za prvo kršitev predvidena še kazen od 15 dni do dveh mesecev brez vozniškega dovoljenja in osem kazenskih točk. Ob ponovni kršitvi v manj kot dveh letih je predvidena globa od 644 do 2588 evrov, odvzem vozniškega dovoljenja od enega do treh mesecev ter deset kazenskih točk.

Višje kazni za prekoračitev hitrosti v naseljih

Zvišale se bodo tudi kazni za tiste, ki jih bodo večkrat zasačili pri prekoračitvi hitrosti v naseljih. Za tiste, ki bodo ta prekršek storili dvakrat v enem letu, je predvidena globa do 1084 evrov in odvzem vozniškega dovoljenja za 15 do 30 dni.

S stopnjevanjem kazni za večkratne kršitelje želi vlada v Rimu voznike prisiliti v spoštovanje cestnoprometnih pravil, poroča Ansa.

Podvojene kazni za parkiranje na avtobusnih postajah

Podvojile se bodo tudi kazni za parkiranje na avtobusnih postajah ali parkirnih prostorih, rezerviranih za invalide. Vozniki motorjev bodo morali za nepravilno parkiranje odšteti od 165 do 660 evrov, vozniki preostalih vozil pa od 330 do 990 evrov.

Italijanski minister za promet Matteo Salvini je pojasnil, da so strožji ukrepi nujni zaradi prevelikega števila smrtnih žrtev na cestah, med katerimi so tudi mladi.

Med že prej predvidenimi spremembami cestnoprometnih predpisov pa so strožje kazni za vožnjo pod vplivom alkohola in drog, brez obvezne čelade, registrske tablice in zavarovanja za uporabo električnih skuterjev.

Spremembe zakonodaje mora potrditi še italijanski parlament.