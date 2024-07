Poskušali so ga ubiti, Trump pa je iskal - čevlje?! Razkrit zvočni posnetek dramatičnih trenutkov

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je nekaj minut po tem, ko ga je 20-letni oboroženec ustrelil med zborovanjem v Pensilvaniji, agentu tajne službe, ki ga je pozval, naj zapusti govorniški oder, dejal: »Počakaj, da si nadenem čevlje,« preden je odšel s prizorišča napada, pa je trikrat zavpil »boj«, poroča CNN.

Trump je spregovoril, nakar so odjeknili streli, nato pa se je prijel za uho in počepnil, obkrožen z varnostniki. »Dol, dol, dol,« je zavpil en agent, nakar se je zaslišal še en strel in ženski krik.

Slišati je bilo glasove več agentov tajne službe, eden je rekel »vstanite«, drugi pa »stopnice so pripravljene«.

Ko so slišali, da je bil napadalec ustreljen, so Trump in agenti vstali, CNN pa na podlagi zvočnega posnetka poroča, kaj so nato povedali republikanski predsedniški kandidat in agenti tajne službe.

Obkrožen z agenti, ki so ga pospremili na varno. FOTO: Rebecca Droke Afp

Objavljamo transkripcijo zvočnega posnetka

18:11:33: Odjeknejo streli. 18.11:34: Trump se dotakne desne strani obraza. 18:11:35: Trump gre v kritje, ko agenti hitijo na oder. Moški agent 1: »Dol, dol, dol!« Slišati je več strelov, ko je Trump obkrožen z agenti. 18:11:41: Agentka: »Kaj počnemo, kaj počnemo. Kam gremo ...« Človek nerazločno kriči. 18:11.50: Strel, nato ženska kriči. 18:11:58: Moški agent 2: »Pojdi okoli do rezerve, pojdi okoli do rezerve.« 18:12:00: Moški agent 3: »Pomakni se do rezerve, počakaj, počakaj, ko boš pripravljen, pridemo.« (»Rezervna« se nanaša na rezervno limuzino.) 18:12:01: Moški agent 2: »Pripravljen« 18:12:02: Moški agent 3: »Premaknite se!« 18:12:03: Moški agent 2: »Gor!« 18:12:03: Moški agent 3: »Premaknite se!« 18:12:04: Moški agent 4: »Gremo, gremo, gremo!« 18:12:06: Moški agent 2: »Hawkeye je tukaj.« 18:12:06: Agentka 1: »Hawkeye je tukaj, premika se na rezervo.« (»Hawkeye« je kodno ime za protinapadno ekipo.) 18:12:09: Moški agent 4: »Rezerva pripravi se, rezerva pripravi se.« 18:12:10: Moški agent 2: »Si pripravljen?« 18:12:16-21: Agenti: »Strelec je na tleh, strelec je na tleh, ali lahko gremo?« 18:12:21: Moški agent: »Strelec je padel. Dobro se premikamo.« 18:12:22: Agentka: »Je prosto?« 18:12:23: Agenti: »Prosto, prosto, prosto!« 18:12:23: Moški agent: »Gremo, gremo.« Agenti začnejo vstajati in dvigujejo Trumpa. 18:12:33: Trump: »Samo, da vzamem čevlje, samo, da vzamem čevlje.« 18:12:35: Moški agent 2: »Razumem vas, gospod, imam vas.« 18:12:36: Trump: »Naj se obujem.« 18:12:37: Še en moški agent: »Počakajte, vaša glava je krvava.« 18:12:39: Moški agent 2: »Gospod, premakniti se moramo do avta, gospod.« 18:12:42: Trump: »Naj grem po čevlje.« 18:12:43: Agentka: »V redu, [nejasno].« 18:12:47: Trump: »Počakaj, počakaj, počakaj,« nato udari s pestjo v zrak. Trikrat izgovori besedo »boj,« potezo množica pozdravi. 18:12:54: Agent: »Moramo se premakniti, moramo se premakniti.«

Trump je trenutek izkoristil in pokazal, da se namerava še naprej boriti proti nasprotnikom. S stisnjenimi in dvignjenimi pestmi je zamahnil proti publiki in trikrat rekel »boj«, pri čemer je naletel na vzklike odobravanja prisotnih.

Trump in ekipa tajne službe sta se nazadnje le sprehodila od odra do vozil, medtem ko je množica vzklikala »ZDA, ZDA, ZDA«.

Spomnimo, da je Thomas Matthew Crooks (20) streljal na Trumpa s strehe bližnje stavbe zunaj varnostnega območja shoda, preden so ga po navedbah uradnikov ubili agenti tajne službe.

Trumpovi podporniki med molitvijo za svojega kandidata. FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

Pri sebi ni imel nobene identifikacije, zato so morali agenti »preveriti njegovo DNK in pridobiti biometrično potrditev«, je na novinarski konferenci v soboto zvečer dejal Kevin Rojek, zadolžen za urad FBI v Pittsburghu, preden je bil Crooks identificiran.

En udeleženec shoda je umrl, dva pa sta bila hudo poškodovana.

