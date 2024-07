Objavil videoposnetek, ki prikazuje reakcijo Trumpovega varovanja: »Ima pištolo!« (VIDEO)

Na družbenemu X je zaokrožil posnetek ostrostrelca, za katerega trdijo, da je delal za Trumpovo varnost. Prikazuje tudi njegovo reakcijo na streljanje. Zdi se, da je nekaj opazil le sekundo, preden se je Trump dotaknil svojega ušesa, potem ko ga je oplazila krogla.

So ljudje nekaj sekund pred streljanjem opazili napadalca?

Fox News je objavil videoposnetek, na katerem je slišati ljudi, ki vpijejo, da ima nekdo pištolo. Kot pišejo, je kamera ujela kaotične trenutke po tem, ko so udeleženci ugotovili, da je nekdo oborožen. Video, posnet iz občinstva, prikazuje Trumpa na odru, kako govori. V nekaj sekundah je mogoče slišati nekoga, ki kriči: »Ima pištolo!«.

(Oglejte si posnetek - počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Kaže, da je več ljudi v množici ugotovilo, da je ena oseba oborožena, preden so odjeknili streli.

»Ima pištolo!,« je zavpil eden od prisotnih. »Na strehi je!,« je kričal drugi. Nato je bilo slišati več strelov.

Video nato prikazuje udeležence zborovanja, ki so se razpršili na vse smeri. Zaslišal se je glas, ki drugim svetuje, naj se ne približujejo zgradbi, kjer je morilec. V nekaj sekundah je bilo očitno, da so strelca usmrtili: »Mrtev je. Ustrelili so ga v glavo,« pravi nekdo na posnetku.