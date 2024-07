Slovenija pretresena ob poskusu atentata na Trumpa

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in ministrstvo za zunanje in evropske zadeve sta danes izrazila pretresenost ob sobotnem poskusu atentata na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Poudarili so, da je nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo. Podobno je v odzivu dejal premier Robert Golob, ki je obsodil napad.

»V demokraciji ni prostora za nasilje v nobeni obliki. Zanj ni prostora v političnem življenju, ne v javnem in zasebnem življenju,« je danes na družbenem omrežju X sporočila Pirc Musar ter obenem izrazila pretresenost ob napadu na nekdanjega ameriškega predsednika.

Podobno se je odzval Golob. »Močno obsojam napad na nekdanjega predsednika Trumpa. Politično nasilje nima prostora v demokratičnih družbah,« je sporočil.

Pretresenost ob poskusu atentata na Trumpa je danes izrazilo tudi ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

»Pretreseni smo nad poskusom atentata v ZDA,« so na omrežju X sporočili z MZEZ. Poudarili so, da je politično nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo.

»Trumpu in njegovi družini pošiljamo najboljše želje,« so še zapisali ter dodali, da mislijo na žrtve ter na njihove družine in Američane.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je medtem izrazila pretresenost nad poskusom atentata in smrtjo udeleženca zborovanja. »Dejanja političnega nasilja nimajo mesta v demokraciji in so nesprejemljiva,« je zapisala na omrežju X. Trumpu je zaželela hitro okrevanje ter dodala, da je v mislih z vsemi nedolžnimi žrtvami.

Bivši predsednik je bil v soboto žrtev poskusa atentata med govorom v okviru predsedniške kampanje v mestu Butler v Pensilvaniji.

Trump je bil med napadom ranjen v desno uho, napadalca pa je tajna služba ubila. V napadu je bil poleg njega ubit še en človek, ki se je udeležil zborovanja, dva pa sta bila huje ranjena.