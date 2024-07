V atentatu na Trumpa ustreljen gasilec: S svojim telesom je zaščitil ženo in otroka

Guverner ameriške zvezne države Pensilvanije Josh Shapiro je v nedeljo povedal, da je bil v sobotnem poskusu atentata na bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa ubit gasilec Corey Comperatore, ki je med streljanjem skušal zaščititi svojo družino. Trump je bil ranjen v desno uho, strelec pa je huje ranil dve osebi.

FBI je strelca na Trumpovem zborovanju v podeželskem kraju Butler v Pensilvaniji identificiral kot 20-letnega registriranega republikanskega volivca Thomasa Matthewa Crooksa iz kraja Bethel Park v Pensilvaniji, preiskava o motivu napada na Trumpa pa se nadaljuje. Crooks je streljal s strehe objekta izven zavarovanega območja Trumpovega političnega zborovanja. BBC je poročal, da je eden od Trumpovih podpornikov obvestil policiste, da je na strehi moški s puško, tiskovna agencija AP pa je poročala, da je policist potem splezal na streho in se soočil s strelcem. Potem ko je Crooks vanj naperil puško, naj bi se policist umaknil. Crooks je potem takoj nameril proti Trumpu in sprožil strele, nakar so ga skoraj takoj zadele krogle pripadnikov tajne službe in ga ubile.

Trump se je med govorom prijel za desno uho in se vrgel na tla, nakar so ga obkrožili pripadniki tajne službe. Čez nekaj trenutkov so se vsi skupaj dvignili, Trump pa je s krvavim ušesom pogledal proti podpornikom, dvignil roko in jim zaklical: »Borba, borba, borba!«. Posredovanje tajne službe je bilo prepozno za gasilca Comperatoreja, za katerega je Shapiro dejal, da se je nesebično vrgel na ženo in hčerko, da ju zaščiti pred kroglami. Pri tem je bil zadet v glavo.

Sožalje družini ubitega gasilca je izrazil tudi predsednik ZDA Joe Biden, ki ga je opisal kot očeta, ki je ščitil svojo družino.

Strelec ni imel duševnih težav

FBI je v nedeljo zvečer sporočil, da dosedanja preiskava še ni odkrila nobenih težav z duševnim zdravjem strelca, niti kakšnih grozilnih objav na družbenih medijih. Crooksove krogle so zadele in huje ranile tudi 57-letnega Davida Dutcha in 74-letnega Jamesa Copenhaverja iz Pensilvanije.

FOTO: Cheney Orr Reuters

Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social v nedeljo potrdil, da se bo udeležil nacionalne konvencije republikanske stranke, ki bo potekala od danes do četrtka v Milwaukeeju v zvezni državi Wisconsin. Stranka ga bo v četrtek potrdila za svojega predsedniškega kandidata.

Demokratski župan Milwaukeeja Cavalier Johnson je za CNN izjavil, da jim je zvezni kongres po poskusu atentata odobril povišanje sredstev za varnost s 60 na 75 milijonov dolarjev.