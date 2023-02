Niso ji pustili splaviti: posiljeno dekle (14) pod srcem nosilo stričevega otroka

Poljski minister za zdravje Adam Niedzielski je komentiral odmeven primer posilstva in dejal, da je »nesprejemljivo«, da se duševno prizadeta 14-letna deklica trudi zakonito umetno prekiniti nosečnost.

Primer, pri katerem so zdravniki v več bolnišnicah uporabili ugovor vesti, da bi se izognili posegu, je sprožil ponovne pozive k omilitvi zakonov o splavu v tej katoliški državi, ki so med najstrožjimi v Evropi. Poljska ima nekaj najstrožjih zakonov o splavu v Evropi, zdravniki ga lahko celo zavrnejo iz etičnih razlogov, kar kritizirajo aktivisti za pravice žensk. Prekinitev nosečnosti je zakonita le, če je nosečnost posledica kaznivega dejanja, kot je posilstvo ali incest, ali če je ogroženo zdravje ženske.

Situacija na Poljskem novembra 2021: Demonstracije po smrti Izabele, 30-letne ženske v 22. tednu nosečnosti, ki bi lahko bila še živa, če zakon o splavu ne bi bil tako strog v Wroclawu. FOTO: Krzysztof Cwik, Agencja Wyborcza.pl Via Reuters

Čeprav je bila deklica očitno žrtev zlorabe, je dve bolnišnici v njeni domači regiji Podlasie nista hoteli zdraviti niti ji niso hoteli povedati, kje lahko opravi zakonit splav, kar je kršitev zakona.

Napadel jo je stric

»Zgroženi smo nad tem primerom, tukaj je naš odgovor nedvoumen,« je novinarjem povedal minister za zdravje, poroča The Guardian. Ker je začela leta 2021 veljati skoraj popolna prepoved, je splav na Poljskem zakonit le, če je nosečnost posledica spolnega napada ali ogroža življenje ali zdravje ženske. A kot kaže trenutni primer, je tam včasih težko doseči splav celo v takšnih primerih.

Najstnica, ki ni bila javno identificirana, je zanosila, potem ko jo je spolno napadel njen stric, poroča skupina za pravice žensk Federa. Federa, ki je prva poročala o primeru, je dejala, da je imela najstnica duševne motnje in ni vedela za nosečnost, dokler njena teta ni odkrila, kaj se je zgodilo, in ji poskušala pomagati.

Ugovor vesti

Zdravniki v več bolnišnicah na vzhodu Poljske so zavrnili prekinitev nosečnosti, pri čemer so se sklicevali na ugovor vesti, ki jim dovoljuje, da ne izvedejo splava, če menijo, da je v nasprotju z njihovimi prepričanji. Šele ko se je vpletla skupina za pravice žensk Federa, so v Varšavi izvedli umetno prekinitev nosečnosti.

Toda prvotna zavrnitev lokalnih zdravnikov je izzvala ogorčenje v tej pobožni državi, kjer je 92 odstotkov prebivalstva katoličanov. Federa je v izjavi dejala: »Varšavski zdravniki niso mogli razumeti ravnanja zdravnikov iz Podlasja. Popolnoma brez empatije so bili. Nobena beseda ne more izraziti občutkov ob takšnem vedenju, a za nas je bilo najpomembneje pomagati deklici.«

Primer je spodbudil opozicijske politike, da zahtevajo spremembo zakona.

»Gre za barbarski in nehumani zakon in bi ga bilo treba odpraviti,« je novinarjem dejala levičarska poslanka Katarzyna Kotula.

Levosredinska poslanka Barbara Nowacka je dejala, da bo opozicija pripravila predlog zakona, ki bo zdravnikom omejil uporabo klavzule.

Vladni varuh človekovih pravic Marcin Wiacek je dejal, da primer kaže na pomanjkljivosti v pravnem sistemu in da bi morala biti najstnica obveščena o bolnišnicah, ki so pripravljene izvesti splav.

Tema splava je postala politično bojišče na Poljskem, odkar se je najvišje sodišče konec leta 2020 postavilo na stran desničarske vlade in razsodilo, da so prekinitve nosečnosti zaradi okvar ploda neustavne.

Tudi na Inštitutu 8. marec so bili seznanjeni z dogodkom in so na družbenih omrežjih delili spodnji zapis:

Minister za zdravje Adam Niedzielski je dejal, da so dekličine težave pri dostopu do zakonitega splava nesprejemljive.

Mogoče vas zanima še: