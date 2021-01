Poljska na nogah, v veljavi skoraj popolna prepoved splava

Kljub prepovedim zbiranja in drugim omejitvam za zajezitev širjenja novega koronavirusa se Poljaki množično zbirajo na ulicah številnih mest: sodba ustavnega sodišča o skoraj popolni prepovedi umetne prekinitve nosečnosti je po njihovem nedopustna, demonstracije so do včerajšnjega popoldneva še potekale mirno.



V tej večinsko katoliški državi bo splav odslej dovoljen samo v primeru ogroženosti življenja in zdravja matere ter ob utemeljenem sumu, da je nosečnost posledica incesta ali posilstva; spomnimo, ustavno sodišče je konec oktobra lani razsodilo, da umetna prekinitev nosečnosti zaradi hudih deformacij zarodka, ki je bila dovoljena od sprejetja zakona 1993., krši ustavno zagotovljeno pravico do življenja, za spremembo zakonodaje pa so si prizadevali poslanci iz vladajoče desne stranke Pravičnost in razvoj. Ulice številnih poljskih mest je preplavilo več sto tisoč protestnikov, shodi so vztrajali nekaj tednov in začasno zamaknili uveljavitev nove ureditve, odzivi ogorčenja glede napovedanih sprememb pa so deževali tudi iz tujine. Demonstracije se zdaj nadaljujejo: udeleženci glasno zagovarjajo svobodno izbiro in dostop do umetne prekinitve nosečnosti, odločno pa nasprotujejo tudi vladajoči stranki, poroča STA.



Protesti potekajo po vsej državi, najbolj množični so v prestolnici ter mestih Katovice, Lodž, Vroclav in Szczecin.

