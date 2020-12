Poljaki imajo najglobljega

Tudi za gasilce in vojake

Trenirajo lahko kljub covidnim omejitvam. FOTO: Facebook

5

tisoč kubikov betona so uporabili.

Po ekstreme ni treba več v morje, skrajne globine ponujajo tudi bazeni. Novi rekorder je doma na Poljskem, v kraju Mszczonow blizu prestolnice Varšave, globok pa je kar 45,5 metra.Po dveh letih gradnje, ki je bila tako zahtevna, da so jo primerjali kar s projektom podzemne železnice, so bazenski kompleks Deepspot odprli tudi za javnost; ker gre za center, ki ponuja specializirane treninge, zanj ne veljajo omejitve za zajezitev pandemije, tako se v njem vsak dan že urijo zagrizeni potapljači in tečajniki, vsak dan jih pride več deset.Bazen vsebuje 8000 kubičnih metrov vode, kar je dvajsetkrat več kot v običajnem 25-metrskem bazenu, za gradnjo pa so potrebovali 5000 kubičnih metrov betona. In, seveda, zajetne denarce, odšteli so kar devet milijonov evrov. Namenjen je predvsem profesionalnim potapljačem, za redno urjenje pa ga bodo uporabljali tudi gasilci in vojska, so naznanili ob odprtju. Ob njem načrtujejo tudi gradnjo hotela, iz katerega bo do globine petih metrov mogoče opazovati podvodne junake, žal pa bodo le ti lahko občudovali zavite umetne jame, potopljeno plovilo in majevske ruševine na dnu.Potapljači so zaradi nove pridobitve navdušeni, na urjenje pa bodo tja romali tudi tekmovalci in tisti, za katere je potapljanje del poklica, z vseh koncev sveta. Do zdaj so imeli najboljše možnosti za trening v bazenski vodi v italijanskem kraju Montegrotto Terme, kompleks je bil z 42 metri globine dolgoletni rekorder, zdaj pa so se na vrh povzpeli Poljaki.A tam ne bodo dolgo, že prihodnje leto, če bodo načrte lahko izpeljali kljub covidnim omejitvam, se orjak globin namreč obeta tudi v Veliki Britaniji: Modro brezno, kot se bo imenoval bazen, bo namreč globok kar 50 metrov.