Policija v središču Münchna ustrelila osumljenca

Policija je v okviru obsežnega posredovanja v središču Münchna danes v bližini izraelskega konzulata ustrelila osumljenca. Policisti so po navedbah tiskovnega predstavnika izstrelili več strelov, druge podrobnosti o njegovem stanju ter o morebitnih drugih osumljencih pa po poročanju nemške tiskovne agencije dpa niso znane.

Policija že vse dopoldne v številni postavi in ob pomoči helikopterja posreduje na območju trga Karolinenplatz in ulice Briennerstrasse, kjer sta izraelski konzulat in muzej, posvečen obdobju nacizma.

V središču Münchna je napeto. FOTO: Anja Guder Reuters

Poleg policije so tudi očividci poročali, da je na območju odjeknilo več strelov. Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo temu predelu mesta, dostop do njega so zaprli s cestnimi zaporami.

Incident se je sicer zgodil na obletnico terorističnega napada palestinske skupine, v katerem je bilo med olimpijskimi igrami v mestu leta 1972 ubitih 11 Izraelcev.