Poglejte novo močno Putinovo orožje: zemlja se trese z uničujočo silo (VIDEO)

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so raketo Sojuz-2.1v uspešno izstrelili danes ob 10.03 po moskovskem času, navaja tvzvezda.ru. Raketa je nosila tudi satelit v lasti ruskega varnostnega sistema.

Po izstrelitvi v orbito vesoljsko plovilo nadzorujejo zemeljska sredstva zračno-vesoljskih sil ruske vojske.

Izstrelitve izvajajo iz objektov na kozmodromu Plesetsk v severozahodni Rusiji. Ta raketa ima štiri motorje in je zasnovana kot nosilna raketa lahkega razreda in ima nosilnost 2.850 kilogramov ter je namenjena za nizko zemeljsko orbito do 200 kilometrov.