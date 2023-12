Sodišče ji je prepovedalo kandidaturo: Putinu ta njena poteza ne bo všeč

Poročali smo že, da je ruska osrednja volilna komisija zavrnila kandidaturo nekdanje novinarke in nasprotnice Kremlja Ekaterine Duncove za predsedniške volitve prihodnje leto. Komisija se je sklicevala na napake v dokumentih, ki jih je predložila Duncova. Rusko vrhovno sodišče je to odločitev potrdilo, tako da nasprotnica vojne v Ukrajini marca ne bo sodelovala na predsedniških volitvah.

Ustanovila bo stranko

A Doncova ne miruje. Dejala je, da zdaj namerava poskusiti ustanoviti novo politično stranko za ljudi, ki si želijo »mir, svobodo in demokracijo«. Meni, da je to privlačno za desetine milijonov Rusov, katerih glasovi, kot je dejala, niso zastopani.

Duncova, ki v Rusiji ni dobro znana in ima po lastnem priznanju podporo le nekaj tisoč ljudi v državi z več kot 140 milijoni prebivalcev, je pred tem za Reuters povedala, da meni, da je bila neupravičeno diskvalificirana.

Aktualni predsednik Vladimir Putin, ki je na oblasti kot predsednik ali premier že več kot 20 let in nima resne konkurence, bi moral na marčevskih volitvah zlahka dobiti še en šestletni mandat. Kremelj ob tem opozarja na ankete, ki 71-letnemu Putinu kažeko okoli 80 odstotno podpopro, in pravi, da večina Rusov podpira »posebno vojaško operacijo« Moskve v Ukrajini.

Putin je v sistemu, v katerem skoraj ni opozicije oziroma je zatirana, na oblasti dlje kot katerikoli ruski voditelj po sovjetskem voditelju Stalinu.