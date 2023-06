Poglejte največjo zgradbo, zgrajeno s 3D-tiskalnikom (FOTO)

Kar je bilo pred kratkim še stvar znanstvene fantastike, je danes že vsakdanja resničnost. Tiskanje zgradb s 3D-tiskalniki že poteka na različnih koncih sveta, največjo stavbo v Evropi, zgrajeno na tak način, pa gradijo v južnonemškem mestu Heidelberg.

140 delovnih ur naj bi potrebovali.

Stavba je dolga 55, široka 11 in visoka 9 metrov, dokončana pa bo julija letos. Ko bo zgrajena, bo v njej domoval informacijski center.

Takšno zgradbo bi sicer gradilo na ducate delavcev, pri tem projektu pa glavno delo opravi orjaški robot. Ta tiska beton plast za plastjo, po izračunih pa naj bi za dokončanje potreboval zgolj 140 delovnih ur. Poleg stroja sta na gradbišču dva delavca. »Gre za zelo inovativen projekt. V prihodnje bo verjetno na gradbiščih le po en človek, ki bo zagotavljal, da se vse odvija tako, kot se mora,« navaja razvojni inženir in avtor naprave Hans-Joerg Kraus. V podjetju Kraus Gruppe pravijo, da je beton, s katerim gradijo, 100-odstotno iz recikliranih materialov in da so na tak način zmanjšali izpust CO 2 v okolje za 55 odstotkov v primerjavi z gradbinci po svetu, ki večinoma uporabljajo najbolj priljubljeni cement OPC. Ko bo zgradba postavljena, se je bo lotil še en robot, ki bo pobarval stene. Pleskarskega robota je razvilo podjetje Deutsche Amphibolin-Werke.

Gre za zelo inovativen projekt. V prihodnje bo verjetno na gradbiščih le po en človek

Zgradba v Heidelbergu ni posebna le zaradi načina gradnje, temveč tudi po zaslugi nenavadne arhitekture. Njena zunanjost spominja na zaveso, stavba pa ima tudi edinstvene 18-stopinjske napušče, kar je, pravijo v podjetju, nemogoče doseči z običajnim načinom gradnje. Napušč je element zgradbe, ki štrli čez stene in dodatno ščiti pred dežjem in soncem, da je notranjost stavbe varna in suha. V podjetju poudarjajo, da bodo 3D-tiskalniki omogočili popolnoma nove oblike zgradb.

Takole je megalomanski projekt videti iz ptičje perspektive.