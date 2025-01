Poglejte, kaj je počel med sejo o uničujočih poplavah: »To je ena najbolj žalostnih stvari, ki sem jih videl«

Med zasedanjem mestnega sveta v španski Valencii so v torek posneli svetnika Joséja Maríja Olana, kako brska po steklenicah vina na spletnem mestu z alkoholnimi pijačami. To je počel med razpravo o odpravi posledic lanskoletnih uničujočih poplav.

Olana, člana desnosredinske Ljudske stranke (PP), so ujeli v uradnem prenosu v živo, kar je na družbenih omrežjih sprožilo tako posmeh kot ogorčenje. Potem ko so drugi svetniki omenili incident, se je Olano na koncu seje opravičil za svoje neprimerno vedenje, a opozicijski politiki so hitro obsodili Olanovo neprevidnost. Papi Robles iz levičarske koalicije Compromís je dejal, da je bil Olanov spletni nakup vina med sejo »ena najbolj žalostnih stvari, kar jih je kdaj videl v politiki«, navaja Euronews.

Poplave 29. oktobra so v vzhodni Španiji zahtevale najmanj 225 življenj, uničile številne domove in vozila, v samo osmih urah pa je v nekaterih mestih padlo toliko dežja, kot ga običajno pade skozi vse leto.