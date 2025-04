Kam na počitnice? To narekuje zodiak

Rojstno karto mesta ali države lahko izračunamo, če vemo, kdaj je nastalo. Tako je rojstni dan Velike Britanije 25. 12. 1066, Sonce ima v kozorogu. Slovenija je rojena 25. 6. 1991 s Soncem v raku. Grčiji vlada Venera, povezana z bikom in tehtnico.

Države, ki jim vlada oven, so Nemčija, VB, Francija, Hongkong, Poljska. Mesta, ki jih bodo navdušila, so Firence, Krakov, Neapelj, Utrecht in Marseille. Zgrešiti ne morejo s športnimi kraji in divjino.

Biki bodo uživali na Cipru, v Švici, Turčiji, Nemčiji, Italiji, Irski, na Capriju, grških otokih, v Srbiji. Počitnikujejo naj v Palermu, Parmi, Leipzigu in Dublinu. Razvajajo naj se v luksuznih hotelih z dobro hrano.

Dvojčki se bodo našli na Islandiji, Sardiniji, v Maroku, Severni Ameriki, Italiji, Španiji, Nemčiji, Belgiji. Njihova mesta so Tripoli, San Francisco, London, Melbourne, New York, Cordoba. Mestni utrip je prava stvar zanje.

Raki naj se odpravijo v ZDA, na Škotsko, Nizozemsko, Bahame, Kanado, Kolumbijo, na Hrvaško, Salomonove otoke oz. Manchester, Tokio, Benetke, Istanbul, Amsterdam in Milano. Radi so na krajih ob vodi.

Lev je povezan z energijo Indije, Italije, Francije, Češke, Turčije, Romunije, Sicilije, Zanzibarja, Indonezije, Koreje, Maldivov, Sejšelov, Singapurja. Našli se bodo v Bristolu, Bombaju, Chicagu, Madridu, Los Angelesu, Pragi in Rimu. Zanje so najboljša luksuzna letovišča, gradovi, izleti v džunglo in gozd, puščave.

Devica naj načrtuje počitnice na Kreti, v Braziliji, Grčiji, Švici, Turčiji, Sredozemlju, Franciji, Nemčiji, v Estoniji, Moldaviji, Katarju. Kraji zanje so Atene, Pariz, Toulouse, Korint, Lyon, Boston. Uživale bodo v knjižnicah in zdraviliščih.

Tehtnica se najde v Franciji, Tibetu, Argentini, Avstriji, Kanadi, na Portugalskem, Kitajskem, Japonskem. Na potep naj se odpravi v Lizbono, Frankfurt, København, Dunaj in Antwerpen. Lahko si izbere križarjenje, si ogleduje mline na veter in gorske vrhove.

Za škorpijone so idealni Tibet, Norveška, Maroko, Latvija, Panama, Severna Amerika, Turčija. Dobro se bodo počutili v Washingtonu, na Dunaju, v Baltimoru in New Orleansu. Našli se bodo na peščenih otokih, v jamah, na vrtovih, v vinogradih.

Strelec uživa v Španiji, Avstraliji, Madžarski, Kitajski, Indiji, Nemčiji, Italiji, Keniji, Libiji. Obišče naj Budimpešto, Neapelj, Stuttgart, Sydney in Toronto. Rad spoznava tuje kulture.

Kozorogu ustrezajo počitnice v Indiji, Bolgariji, Mehiki, Makedoniji, Grčiji, Veliki Britaniji, Albaniji, Češki ter mestno pohajkovanje po Bruslju, Delhiju, Oxfordu, Gentu. Užival bo v gorah in kamnolomih.

Vodnarji bodo našli sorodno energijo na Finskem, Novi Zelandiji, Poljskem, v Skandinaviji, Severni Ameriki, Šrilanki in na Švedskem. Njihova mesta so Hamburg, Helsinki, Salzburg, Bremen, Los Angeles. Uživali bodo na tehnološko naprednih krajih in hipijevskih festivalih.

Ribi naj počitnikujeta v Tuniziji, na Portugalskem, v Egiptu, Španiji, Severni Ameriki, Skandinaviji, Maroku. Mesta zanje so Varšava, Sevilla, Lizbona. Podajo naj se k vodi.