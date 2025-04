V gostinskem lokalu izbruhnil pretep, na pomoč poklicali policiste

Novomeške policiste so v četrtek nekaj pred 17. uro poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Novem mestu, kjer naj bi na terasi lokala prišlo do pretepa, več oseb pa naj bi pobegnilo z osebnim avtomobilom.

Policisti so se nemudoma odzvali in pobegle udeležence pretepa izsledili in ugotovili njihovo identiteto. Dva lažje poškodovana udeleženca pretepa sta potrebovala zdravniško pomoč.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelje oziroma osumljence ukrepali v skladu s pristojnostmi.