Moška kontracepcijska tabletka kmalu dostopna? Znanstveniki jo že testirajo

Moški morda kmalu ne bodo več omejeni zgolj na kondome ali nepopravljivo vazektomijo. Zdravilo YCT-529, prva nehormonska moška kontracepcijska tabletka, ki jo razvijajo raziskovalci z Univerze v Minnesoti, obeta pravo revolucijo v svetu kontracepcije – brez hormonov, brez stranskih učinkov in z možnostjo popolne povrnitve plodnosti, je poročalo Delo.

Kako deluje?

Namesto poseganja v hormone, kot to počne večina ženskih metod, YCT-529 ciljano zavira delovanje retinojske kisline, oblike vitamina A, ki je ključna za nastajanje semenčic.

Tabletka tako začasno ustavi proizvodnjo sperme, ne da bi vplivala na testosteron, spolni nagon ali druge telesne funkcije. Ko moški z jemanjem preneha, telo ponovno vzpostavi normalen proces tvorjenja semenčic.

»Gre za izklop stikala v eni sobi, ne pa odklop elektrike v celem stanovanju,« slikovito pojasnjujejo raziskovalci.

Kaj pravijo testi?

V testiranjih na miših je zdravilo doseglo 99-odstotno učinkovitost pri preprečevanju zanositve že v štirih tednih. Pri primatih je število semenčic močno upadlo v dveh tednih, a se je plodnost po prekinitvi jemanja povsem povrnila.

Varnostno testiranje prve faze na ljudeh ni pokazalo nobenih resnih neželenih učinkov, trenutno pa poteka druga faza kliničnih preskušanj, ki preverja dolgoročno učinkovitost.

Ciljano zavira delovanje retinojske kisline, oblike vitamina A, ki je ključna za nastajanje semenčic. Simbolična fotografija. FOTO: Towfiqu Ahamed/Gettyimages

Zakaj to pomeni prelomnico?

Trenutno je odgovornost za kontracepcijo večinoma na ramenih žensk. Hormonske metode so sicer učinkovite, a lahko povzročajo neželene stranske učinke – od glavobolov in pridobivanja telesne teže do hujših zapletov. Novi pristop bi moškim omogočil varno in povratno obliko zaščite, parom pa več svobode pri načrtovanju družine.

Po podatkih raziskovalcev je skoraj polovica vseh nosečnosti v svetu nenačrtovanih – YCT-529 bi lahko bistveno spremenil statistiko.

Že v nekaj letih

Kljub obetavnim začetkom nekateri strokovnjaki opozarjajo na previdnost, saj retinojska signalna pot sodeluje tudi pri drugih telesnih funkcijah, kot sta imunski sistem in rast celic. Nadaljnje faze testiranja bodo ključne za potrditev varnosti pri dolgotrajni uporabi.

Če bo vse po načrtih, bi lahko YCT-529 že v naslednjih letih postal prva komercialno dostopna moška kontracepcijska tabletka – brez invazivnih posegov, brez hormonov in brez (zaenkrat znanih) stranskih učinkov. In s tem korak bližje enakopravni delitvi odgovornosti za kontracepcijo.