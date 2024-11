Preživela je bila tri dni ujeta v avtomobilu ob truplu svoje svakinje

V španski pokrajini Valencija so reševalci tri dni po katastrofalnih poplavah v avtomobilu našli žensko, ki je preživela ujmo, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na španske medije.

Policija iz občine Moncada je na družbenem omrežju X delila videoposnetek, v katerem predsednik civilne zaščite v Valenciji ob aplavzu osebja naznani njeno rešitev.

Ženska naj bi bila tri dni ujeta ob truplu svoje svakinje v vozilu južno od mesta Valencia. Reševalci so slišali njene krike, ko so iz predora vlekli avtomobile, ki so obtičali. Preživelo so odpeljali na zdravniški pregled, podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju pa niso znane.

Po zadnjih podatkih španske vlade je v hudih neurjih, ki so državo zajela v torek in sredo, življenje izgubilo 211 ljudi, največ v pokrajini Valencija.