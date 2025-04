V Škofji Loki bližnje srečanje med pešcem in neznanim voznikom črnega BMW-ja

V torek okoli 20.50 se je v križišču Šolske ulice in Kapucinskega trga, v bližini glavne avtobusne postaje Škofja Loka, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtomobila in pešec. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je pešec prečkal cesto na Šolski ulici čez prehod za pešče, kjer je prišlo do oplazenja med njim in neznanim voznikom črnega BMW-ja. Voznik se je na kraju ustavil in sta se s pešcem tudi pogovarjala, nista si pa izmenjala podatkov. Kasneje je pešec poiskal zdravniško pomoč, kjer je bilo ugotovljeno, da je bil lahko telesno poškodovan in obvestil policijo.

Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče škofjeloški policisti prosijo neznanega voznika črnega avtomobila, znamke BMW, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Škofja Loka, telefon 04/502 37 00 ali na interventno številko 113. Prav tako prosijo morebitne očividce ali priče, ki karkoli vedo o tej prometni nesreči, da prav tako podajo koristne informacije.