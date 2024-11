Izdano je rdeče opozorilo za Barcelono: Po Valencii na udaru Katalonija! (VIDEO)

Medtem ko si prebivalci regije Valencia še vedno niso opomogli od katastrofalnih poplav, v katerih je umrlo več kot 200 ljudi, so nove nevihte z močnim dežjem v ponedeljek prizadele dele Španije. Meteorološka služba AEMET je namreč poročala, da se je »prenehala vremenska kriza v pokrajini Valencia«, kjer še vedno poteka iskanje pogrešanih. Vse oči so zdaj usmerjene v Katalonijo, kjer oblasti pozivajo k maksimalni previdnosti zaradi močnega dežja.

Za Barcelono je bilo izdano rdeče opozorilo, ki opozarja na »ekstremno nevarnost« zaradi nevihte z dežjem. V Kataloniji je bil začasno ustavljen promet primestnih vlakov zaradi »neugodnih vremenskih razmer in opozorila o močnem dežju«, je poročal operater Rodalies de Catalunya na svoji spletni strani. Na letališču El Prat v Barceloni je danes zjutraj v eni uri padlo 81 litrov dežja na kvadratni meter, zaradi česar so 15 letal preusmerili na druga letališča. Minister za promet Óscar Puente je sporočil, da bo na letališču vzpostavljen krizni štab, ki bo spremljal posledice neurja na tamkajšnji zračni promet. »Ne potujte, če to ni res nujno,« je na družbenem omrežju X opozoril AEMET.

Najmanj 217 ljudi je umrlo zaradi posledic obilnih padavin

Na bližnjem območju Baix Llobregat, kjer živi 840.000 prebivalcev, je padlo 180 litrov dežja na kvadratni meter. To je še vedno občutno manj kot v pokrajini Valencia, kjer je pred štirimi dnevi padlo več kot 400 litrov na kvadratni meter v eni uri. Najmanj 217 ljudi je umrlo zaradi posledic obilnih padavin v vzhodni Španiji, ki so povzročile poplave. Šest dni po nezaslišanem potopu se še vedno nadaljujeta iskanje in reševanje neznanega števila pogrešanih, na pomoč pa je prispelo na tisoče vojakov.