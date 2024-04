Poglejte apokaliptične prizore sredi puščave: močan dež povzročil kaos v Dubaju (FOTO in VIDEO)

Največje mesto v Združenih arabskih emiratih, Dubaj so prizadele močne nevihte in močan dež. Družbena omrežja so polna objav, ki prikazujejo mesto, ohromljeno zaradi poplav in močnih padavin.

Za kratek čas je bil ustavljen tudi promet na tamkajšnjem mednarodnem letališču. Dež je nenavaden pojav v Združenih arabskih emiratih, sicer sušni državi, vendar se občasno pojavlja v hladnejših zimskih mesecih.

Pojavil se je celo posnetek, ki prikazuje potniško letalo, kako drsi po vodi.