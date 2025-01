Podrobnosti dramatičnega pogovora: Trump poklical premierko: »Bilo je grozno, bil je agresiven«

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden 45 minut govoril z dansko premierko Mette Frederiksen. Ameriški predsednik je po besedah ​​visokih evropskih uradnikov vztrajal, da misli resno glede prevzema Grenlandije. Bela hiša pogovora ni komentirala, je pa Frederiksen poudarila, da ogromen arktični otok, avtonomni del Kraljevine Danske, ni naprodaj.

Mette Frederiksen. FOTO: Mads Claus Rasmussen Via Reuters

Agresiven in konflikten

Pet visokih evropskih uradnikov, ki so seznanjeni s pogovorom, je dejalo, da je pogovor potekal zelo slabo. Dodali so, da je bil Trump agresiven in konflikten, potem ko je danska premierka dejala, da otok ni naprodaj, kljub njeni ponudbi za večje sodelovanje pri vojaških bazah in izkoriščanju mineralov. »Bilo je grozno,« je dejal eden od uradnikov. Drugi je dodal: »Bil je zelo odločen. To je bil hladen tuš. Prej je bilo to težko jemati resno, zdaj pa mislim, da je resno in potencialno zelo nevarno.«

Donald Trump je svoj drugi mandat začel z razmišljanjem o prevzemu Grenlandije, Panamskega prekopa in celo Kanade.

Podrobnosti pogovora bodo verjetno poglobile evropske skrbi, da bo Trumpova vrnitev na oblast bolj kot kadar koli škodovala čezatlantskim odnosom, saj predsednik ZDA pritiska na zaveznike, naj se odrečejo ozemlju.

Donald Trump. FOTO: Leah Millis Reuters

Trump predlaga premestitev prebivalcev Gaze Donald Trump je v soboto predlagal »očiščenje« Gaze, v okviru katere bi razseljene Palestince prevzela Egipt in Jordanija. Ta premestitev, ki jo je predlagal v luči obsežnega uničenja enklave, bi bila lahko začasna ali trajna, je dejal v pogovoru z novinarji na predsedniškem letalu.

Številni evropski uradniki so upali, da so njegove pripombe o prevzemu Grenlandije zaradi nacionalne varnosti le pogajalska taktika za pridobitev večjega vpliva na Natovo ozemlje. Vendar pa je pogovor s Frederiksenovo uničil takšne upe in poglobil krizo zunanje politike med zaveznicami Nata, tako navaja Financial Times.