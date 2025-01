Trump neusmiljeno nad priseljence, ljudje si ne upajo zapustiti domov (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je držal obljubo, ki jo je dal že med predvolilno kampanjo in nato še tik po zaprisegi, ter se lotil največje deportacijske operacije v zgodovini Združenih držav Amerike. Tom Homan, novi mejni car, kot mu pravijo Trump in rojaki, je dejal, da bodo najprej iz države izgnali nasilne priseljence in kriminalce.

Prvi leti z izgnanci so ZDA zapustili že včeraj, še niti en teden po tem, ko je Trump tudi uradno postal predsednik. Že dan prej je ameriška carinska in mejna zaščita aretirala 538 ljudi in jih pridržala še dodatnih 373.

Trumpova administracija je prav tako ukinila program pogojne izpustitve za migrante iz štirih držav, poleg tega poskuša omejiti pravico do državljanstva za otroke nedokumentiranih in nestalnih priseljencev, čeprav je sodišče ta Trumpov ukaz začasno blokiralo.

Oblasti so ljudi, ki se morajo posloviti od svojih »ameriških sanj« začele iskati v mestih z zavetišči za migrante, kot so Chicago, New York, Los Angeles, Denver in Miami. Trump je ob tem pojasnil, da bodo migranti, obsojeni zaradi ali zgolj obtoženi kaznivih dejanj, prvi na vrsti za izgon, a je dodal, da ne bodo prizanesli niti drugim, ki v ZDA živijo in delajo nezakonito.

Ljudi je strah, ceste so prazne

Prvi val masovnega izgona je med priseljenci povzročil val strahu, ki močno vpliva na njihovo vsakdanje življenje, mnogi se skrivajo za štirimi stenami svojih domov in ne upajo nikamor, ne v trgovino niti na delo. Strah ne vlada le med tistimi, ki so kdaj zagrešili kakšno kaznivo dejanje ali storili prekršek, strah, da jih bodo izgnali, se je zalezel tudi v kosti tistih, ki so do zdaj živeli povsem zgledno življenje.

»Strah je neizmeren, ne morem se ga znebiti. Ko že res moram ven, na ulico, ves čas gledam naokrog, in če zalotim koga, ki strmi vame, me takoj zaskrbi. Kdo je to? Je kdo povedal, da sem tu nezakonito in so prišli pome? Vse to se mi plete po glavi,« je za Sky News povedal Franklin, ki je v ZDA pribežal iz Afrike, kjer mu je grozil politični pregon.