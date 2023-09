Po Srbiji pustoši trdovraten kašelj, ki ga ni mogoče pozdraviti z nobenim zdravilom

Vse več ljudi v Srbiji se pritožuje nad dražečim, trdovratnim kašljem, ki v nekaterih primerih traja tudi do dva meseca. Zdravniki in pulmologi niso prepričani, kaj je, niti kaj je vzrok kašlja, ve pa se, da ni alergijski kašelj.

Pulmologinja dr. Vesna Radulović z zavoda za pljučne bolezni in tuberkolozo je za Nova.rs povedala, da tega kašlja ne preprečijo ne antibiotiki, ne razni sirupi, ne antihistaminiki in da zdravila ni, ampak morajo bolniki preprosto počakati, da kašelj mine. Če pa traja dlje kot 15 dni, naj se vsekakor posvetujejo z zdravnikom.

»Kakšno koli terapijo damo – ne pomaga. Ljudje prihajajo množično s kašljem, brez drugih simptomov in niso alergični. Ta kašelj skušamo umiriti z antibiotiki, antihistaminiki, različnimi sirupi za kašelj, a ne preneha, pri nekaterih bolnikih traja od šest do osem tednov,« pravi dr. Radulović. Bolnikom svetuje, naj gredo na pregled, slikanje in če so vsi izvidi dobri, naj počakajo, da kašelj mine.

»Sliši se neverjetno, a tisti vztrajni kašelj običajno mine sam od sebe, a šele po več kot mesecu dni. Razumljivo je, da so ljudje prestrašeni in razmišljajo o najrazličnejših diagnozah. Vendar se v večini primerov, ko naredimo slikanje pljuč in popolne preiskave, izkaže, da je vse v redu. Bolniki nimajo povišane telesne temperature, imajo apetit, ni šibkosti, bruhanja, bolečin, nobenih drugih simptomov, ni kašlja,« je še dodala zdravnica.

Kašelj ni povezan s korono

Zdravnica je za omenjeni medij pojasnila, da kašelj niti ni povezan s koronavirusom. »Bolniki so negativni na covid. Imamo tudi covid pozitivne bolnike, vsi imajo blažje simptome, imeli smo le enega težje bolnega.«

Zdravniki pravijo, da je ta kašelj posledica poškodbe sluznice, pa tudi onesnaženega zraka. »Nihče ne ve, kaj vdihavamo. Gre za nenavadno obliko virusa, ki poškoduje sluznico dihalnih poti, ki jih nato zlahka razdraži prisotnost dima, sprememba vlage v zraku ipd. Včasih traja tudi mesec, mesec in pol, da se ta sluznica obnovi in ​​kašelj preneha. Ko vprašam paciente, kdaj so začeli kašljati, pravijo, da se je vse začelo z izcedkom iz nosu, nadaljevalo s kihanjem, nato s kašljanjem, kar kaže na alergijo, niso pa alergični na nič,« pravi pulmologinja.