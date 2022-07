Po odlomu ledenika v Italiji našli nove posmrtne ostanke

Reševalci so na gori Marmolada v italijanskih Dolomitih po odlomu dela ledenika ta konec tedna našli posmrtne ostanke še ene žrtve in dele plezalne opreme, so danes sporočile oblasti v Trentu. V nesreči je tako po zadnjih podatkih umrlo ali je pogrešanih 11 ljudi, je sporočil predsednik dežele Benečija (Veneto) Luca Zaia.

Kot je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še dodal Zaia ob prihodu v alpsko mestece Canazei, kjer reševalci usklajujejo iskalne akcije po nesreči, je število žrtev nedavne tragedije zdaj že »precej dokončno«.

Davi je območje nesreče preiskalo štirinajst reševalnih ekip in dva psa. Iskanje na terenu v preteklih dneh iz varnostnih razlogov zaradi morebitnih nadaljnjih plazov ni bilo mogoče. Pristojni organi zdaj razpravljajo o tem, kako nadaljevati operacijo. Območje medtem spremljajo s tehnično opremo, da bi ugotovili nadaljnje premikanje ledenikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mesto Canazei ob vznožju gore Marmolada bo popoldne obiskala predsednica italijanskega senata Maria Elisabetta Casellati. Kraj nesreče je že v ponedeljek obiskal italijanski premier Mario Draghi in dogodek ob tem deloma pripisal globalnemu segrevanju. Dejal je, da mora vlada razmisliti o tem in sprejeti ukrepe, da bi v prihodnje tovrstne nesreče v čim večji meri preprečili.

Tako visoke temperature ob začetku poletja, kot so letošnje, so bile na tem območju še pred leti nepredstavljive. Znanstveniki vse pogostejše in vse hujše vročinske valove pripisujejo globalnemu segrevanju.