Pod 3343 metrov visoko Marmolado, kraljico Dolomitov, skoraj ni več upanja, da bi po nedeljskem odlomu ledenika, ki je sprožil orjaški plaz, lahko našli še koga živega. Število uradnih žrtev je tako naraslo na najmanj sedem, osem je bilo ranjenih, sprva so jih pogrešali 13, a so jih včeraj pet našli. Kot se je izkazalo, niso bili v bližini plazu. Nesreča se je zgodila le dan po tem, ko so na vrhu ledenika zabeležili rekordno visoko temperaturo 10 stopinj Celzija. Že v nedeljo so se v kriznem štabu v Canazeiu začeli zbirati zaskrbljeni svojci. FOTO: Lovro Gričar Reševalne ekipe s pomočjo hel...