Po covidu večje tveganje, da boste zboleli za to presnovno boleznijo

Ljudje, ki so v zadnjem letu zboleli za covidom-19, imajo 40-odstotno večje tveganje, da zbolijo za diabetesom, pravi najnovejša ameriška študija, ki je bila predstavljena v priznani znanstveni reviji The Lancet. Večina na novo odkritih diagnoz je bila sladkorna bolezen tipa 2.

Morda se ne sliši mnogo, a med pandemijo je zaradi covida-19 za diabetesom zbolelo za 1-4 odstotka več ljudi, ki sicer ne bi, kar pa pomeni več milijonov novih sladkornih bolnikov samo v ZDA, je navedeno v reviji.

Gre za nove skrb vzbujajoče številke na področju javnega zdravja, ki jih lahko pripišemo zapletom po okužbi s covidom. Pred tem so študije že dokazale povezavo med covidom in številnimi drugimi boleznimi po prebolelem covidu - težave s srcem, ledvične težave, nevrološke težave, pretirano izpadanjem las in prehitro krčenje in staranje možganov (v enem letu za deset let).

V študiji so pregledali 181.000 podatkov ljudi, ki so v zadnjem letu zboleli za covidom-19 in jih primerjali z več kot osmimi milijoni ljudi, ki covida niso imeli. Kot poudarjajo avtorji študije, so diabetes tip 2 odkrili predvsem pri ljudeh, ki niso bili hospitalizirani in pri tistih, ki niso imeli nikakršnih dejavnikov tveganja za to presnovno bolezen, za katero je treba redno jemati zdravila.