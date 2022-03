To pravi nova študija o nevroloških tveganjih po cepljenju proti covidu 19

Cepljenje proti covidu 19 ni povečalo tveganja, da bi zboleli za redkimi nevrološkimi boleznimi, je pokazala najnovejša študija, narejena na vzorcu osmih milijonov ljudi, ki so prejeli vsaj en odmerek cepiva Astrazenece, Pfizerja in Biontecha, Moderne ali proizvajalca Johnson & Johnson, povzemajo mediji.

Znanstvena študija je zajela tudi 735.870 necepljenih oseb, ki so bile pozitivne na koronavirus, kot tudi starejše podatke o dodatnih 14,3 milijona oseb iz splošne populacije za začetno oceno o stopnji nevroloških boleznih pred pandemijo.

Štiri nevrološke motnje

Znanstveniki so iskali štiri nevrološke motnje, ki zadevajo imunski sistem. Tri od njih – bellova paraliza (paraliza obraznega živca), encefalomielitis (vnetje možganov in hrbtnega mozga) in guillain-barrejev sindrom, verjetno imunsko povzročena bolezen z ohlapnimi ohromitvami – niso bile pogostejše pri cepljenih v primerjavo s splošno populacijo pred pandemijo, so poročali znanstveniki v časopisu BMJ.

Četrta motnja, in sicer transverzalni mielitis (nevrološka bolezen, ki povzroča vnetje hrbtenjače), se je pokazala v izjemno redkih primerih, a na premajhnem vzorcu za analizo – pet primerov na 8,3 milijona cepljenih.

Večje tveganje pri prebolevnikih

Znanstveniki pa so opazili zvišano stopnjo tveganja bellove paralize, encefalomielitisa in guillain-barrejevega sindroma pri tistih, ki so covid 19 preboleli. Sporočili so, da bi bilo treba opraviti še dodatne raziskave, da bi ugotovili, ali obstajajo dolgoročne posledice po cepljenju in okužbi z virusom sars-cov-2, ter bi lahko proučevali učinke cepiva na različne starostne skupini.

A zdi se, da so cepiva proti covidu 19 »zelo neverjeten razlog« za večino nevroloških težav, so zaključili.