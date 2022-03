Nič kaj dobre novice za prebolevnike, covid lahko povzroči številne težave

Covid 19 lahko povzroči zmanjšanje možganske mase, vpliva na manjši volumen sive možganovine na območjih, ki nadzorujejo čustva in spomin, prav tako lahko poškoduje območje v možganih, ki nadzoruje čutilo vonja, je pokazala raziskava znanstvenikov z oxfordske univerze. Znanstveniki so spremembe opazili tudi pri bolnikih s covidom, ki zaradi bolezni niso bili hospitalizirani. Zdaj še ugotavljajo, ali bodo posledice ostale trajne ali bodo sčasoma izginile.

V povprečju se je velikost možganov zmanjšala za dva odstotka

»Imamo močne dokaze o nastanku abnormalnosti v možganih po prebolelem covidu 19,« so zapisali britanski znanstveniki v strokovni revije Nature. Tudi v primeru blagih oblik bolezni je bilo odkrito »poslabšanje izvršilnih funkcij« možganov, odgovornih za fokus, načrtovanje, organiziranje, sprejemanje odločitev in reševanje težav. V povprečju se je velikost možganov pri sodelujočih v študiji zmanjšala od 0,2 do 2 odstotka.«

V študiji je sodelovalo 785 pacientov, v starostni skupini od 51 do 81 let. Njihove možgane so dvakrat slikali. Od skupnega števila anketirancev se jih je 400 okužilo s covidom v obdobju med dvema slikanjema. Drugo rentgensko slikanje možganov so opravili v povprečju 141 dan po prvem.

Del pacientov trpel zaradi možganske megle

Študija je bila narejena v Britaniji še v času, ko je prevladovala različica alfa. Raziskava je še pokazala, da je del pacientov trpel zaradi 'možganske megle', poročali pa so tudi, da imajo slabšo koncentracijo, slabši spomin in da počasneje obdelujejo podatke.

Znanstveniki v študiji niso objavili, ali je cepljenje proti covidu vplivalo na njihovo zdravstveno stanje ali ne. Je pa britanska zdravstvena agencija pretekli mesec sporočila, da so v drugi študiji ugotovili, da je pri cepljenih za polovico manjša verjetnost, da se bodo razvili simptomi dolgotrajnega covida v primerjavi z necepljenimi.