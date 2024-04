Pilota sta raje molila kot reševala letalo, ki je ostalo brez goriva

Vsakič, ko sedemo na letalo, zaupamo svoje življenje v roke pilotu in seveda upamo na najboljše, kaj drugega tako in tako ni v naši moči. In čeprav je velika večina pilotov izredno odgovornih posameznikov, ki se tega zavedajo in storijo vse, da bi varno prispeli na cilj, pa se najdejo tudi takšni, za katere to ne velja. Čeprav so letalske nesreče še vedno nadvse redke, tragično se denimo konča eden na 11 milijonov poletov, pa je večina njih posledica prav človeške napake.

Ena takšnih je bila denimo nesreča letala aeroflot leta 1994, ki ni bila posledica napake, ampak neumnosti. Pomočnik kopilota se je namreč med poletom iz neznanega razloga odločil, da bo svojima otrokoma, 12-letni hčerki in tri leta starejšemu sinu, dovolil, da se malce kratkočasita z gumbi na kontrolni plošči. Ker je bilo letalo na avtopilotu, je bilo sprva vse v redu, a 15-letni Eldar je enega od njih v nekem trenutku pritisnil za več kot 30 sekund, zaradi česar se je avtopilot izklopil in letalo, ki je bilo na poti iz Moskve v Hongkong, je treščilo v sibirsko gorovje, vseh 75 ljudi na krovu pa je v nesreči umrlo.

Aeroflotovo letalo je bilo na poti iz Moskve v Hongkong. FOTO: Regis Duvignau/Reuters

Marca 2005 je pri strmoglavljenju letala v Sredozemsko morje umrlo 16 ljudi, sta pa nesrečo med drugim preživela pilota, ki sta bila nato obsojena na deset let zapora. Spoznali so ju namreč za kriva povzročitve smrti vseh 16 potnikov, saj sta po tem, ko sta ugotovila, da je letalu zaradi tehnične napake zmanjkalo goriva, v paniki vse izpustila iz rok in začela moliti, namesto da bi se držala protokolov in poskušala zasilno pristati.

Pilotov odnos do kopilota pa je bil najverjetneje kriv za strmoglavljenje pakistanskega letala leta 2010. V nesreči je umrlo vseh 146 potnikov in šest članov posadke. Pilot je med poletom storil več napak, kar je kopilot opazil, a ker ga je arogantni pilot ves čas poleta dajal v nič in poniževal, si ni upal črhniti niti besede in zadnja pilotova napaka je 152 ljudi poslala v smrt.