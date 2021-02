Padajo zimski rekordi

Izredne zimske razmere so skupno prizadele več kot 150 milijonov ljudi. FOTO: Andrew Kelly, Reuters

Medtem ko se pri nas napoveduje že povsem spomladansko vreme, pa zima marsikje kaže zobe. Predvsem čez lužo, kjer so ledene razmere presenetile južne države ZDA, predvsem Teksas. Tam so namreč milijoni brez elektrike, redukcije pa prvič doživljajo zaradi mraza – doslej so namreč izpad elektrike venomer zakrivile klimatske naprave v neznosni poletni vročini.Neprizanesljiva zima se je iz Kanade spustila vse do Mehiškega zaliva, temperature pod ničlo pa marsikje povzročajo kaos. V Teksasu sta izredne razmere razglasila guvernerin na zvezni ravni tudi predsednik ZDA. Povsem je ustavljeno javno življenje, ovirana je tudi dostava cepiva proti covidu-19, Abbott je na pomoč poklical nacionalno gardo, ki med drugim pomaga pri reševanju obtičalih v prometu. V enem od skladišč v Houstonu je zmanjkalo elektrike in ogroženih je bilo 8000 odmerkov cepiva, zato so oblasti začele mrzlično iskati kandidate za cepljenje – poteza je seveda povsem zmedla prebivalce, ki že več dni poslušajo opozorila, naj ostanejo doma in se izogibajo cestam. Oblasti pozivajo k varčevanju z električno energijo, a večina zaradi mraza, ki ga seveda niso vajeni, tega ni upoštevala. Več sto tisoč jih je brez elektrike ostalo tudi v Oregonu, Louisiani, kjer so uvedli celo policijsko uro, da bi ljudi zadržali doma, Virginiji in Ohiu, izpadi v Teksasu pa so prizadeli tudi 4,7 milijona odjemalcev v Mehiki. Zaprle so se številne rafinerije nafte in plina v ZDA, kar pomeni izpad predelave okrog tri milijone sodov nafte na dan in posledično dvig cen nafte in plina, poroča STA.Izredne zimske razmere so skupno prizadele več kot 150 milijonov ljudi, vsak dan naštejejo več deset prometnih nesreč, odpovedanih je na tisoče poletov. Vreme se, kot kaže, še ne bo izboljšalo, nad ZDA trenutno krožita dve večji nevihti, ki sta podrli številne zimske rekorde: ena se je že usmerila na severovzhod, druga pa naj bi danes dosegla že ohromljeni jug in Teksasu, Oklahomi, Arkansasu in Tennesseeju prinesla še več snega in ledu. Do jutrišnjega dne naj bi se premaknila na severovzhod in med Washingtonom in Bostonom ter prek Pensilvanije do Maina počasi prešla v dež.