Opičje koze se širijo, a razloga za preplah ni

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je spričo nenavadnega širjenja opičjih koz v državah, kjer teh doslej niso poznali, že pozvala k različnim ukrepom, razloga za preplah pa ne vidi. »To ni bolezen, ki bi se je morala bati splošna javnost. To ni kot covid,« je danes v Ženevi zatrdila strokovnjakinja WHO Sylvie Briand. Vseeno bi morale države čim hitreje registrirati okužene, izslediti njihove stike in izolirati prizadete. A WHO predvideva, da bo večina zaznanih primerov mila. Višje tveganje za hujši potek bolezni imajo sicer nosečnice, otroci in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom.

Število okuženih bo naraščalo

Poleg tega imamo po besedah Briandove dobro priložnost oziroma časovno okno, da širjenje bolezni ustavimo zdaj. Glavno vprašanje je, koliko zalog cepiva proti črnim kozam, ki je učinkovito tudi proti opičjim kozam, je trenutno na voljo.

Strokovnjaki WHO sicer pričakujejo, da bo število okuženih še naraščalo. Doslej so bolezen zaznali že v več kot 20 državah zunaj delov Afrike, kjer je endemična. »Trenutno še ne vemo, ali vidimo le vrh ledene gore,« je povedala Briandova in priznala, da tudi vzroka sedanjega izbruha še niso razvozlali.