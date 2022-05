Glasbenik obračunal z Brankom Đurićem

Covida še »pokopali« nismo, pa je vzniknila nova bolezen, ki se širi po svetu. Govorimo o opičjih kozah. Virus sars-cov-2 je sicer bolj nalezljiv, a so opičje koze v medijih dobile precej pozornosti. Mnogi že obračajo oči, saj da bomo po epidemiji koronavirusa dobili še koze, zaradi katerih nas bodo spet omejevali in zaradi katerih bo naslednjih 14 dni ključnih.

Med tistimi, ki se je oglasil ob izbruhu nove bolezni, je slovenski igralec in glasbenik Branko Đurić Đuro: »Dajmo mediji, bodite bolj opičji od koz. Vi to zmorete, smo že videli. Opice pa bodo znova nasedale, kar smo tudi že videli. Vse že znano, samo ponovimo vajo. Kako že gre? ... Prva dva tedna sta ključna in te fore.«

Zonjo Đurotu: Hvala v imenu 6.304.476 umrli zaradi korone

Na njegov zapis se je odzval režiser in popularne črnogorske skupine The Books Of Knjige Zonjo (njegovo pravo ime je Zoran Marković): »Hvala ti, da si člane moje družine, epidemiologe, ki se s svojimi kolegi dve leti hudičevo borijo proti covidu, imenoval opice. Hvala v imenu 6.304.476 umrli zaradi korone, med katerimi so tudi nekateri moji prijatelji, da si odkril, da je šlo za medijsko manipulacijo. Osebno se ti zahvaljujem, ker si me imenoval opica, saj bolj verjamem zdravnikom in kolegom novinarjem kot nekaterim norim teorijam zarote.« Dodal je še nekaj neprijaznih besed, uperjenih proti Đurotu, ki pa jih ne bomo prevajali.

Branko ni molčal

Branko se je odzval in sicer, da je bila njegova objava uperjena proti medijem in ne proti epidemiologom, medicini in virusi: »Zaradi virusa ali z njim je umrlo veliko ljudi, med njimi tudi nekateri moji prijatelji, znanci in sorodniki ... Ne osporavam njegovega obstoja. V istem obdobju je umrlo mnogo več ljudi zaradi lakote, a jim mediji niso posvetili niti malo pozornosti, pa čeprav bi jih rešili s precej manj denarja, ki je bilo porabljenega za vse kampanje, opreme, reklame, ukrepe, maske, raziskovanja in končno cepiva, ki se niso pokazala za najbolj učinkovita. Hinavščina medijev me izzove, da reagiram in povem svoje mišljenje. Žal mi je, kot tudi vam, vseh žrtev, morate pa priznati, da je "napoved" novega virusa, ki je slišati kot nekaj iz nekega našega ali vašega skeča, najmanj čudna.« Kljub zapisu, tako Đuro, je Zonjo zanj še vedno dober lik , skoraj car, njegova reakcija pa se mu zdi malo pretirana: »Cenim mnenje vsakogar, borim se za svobodo mnenja in govora. Jaz mislim tako, vam pa ne bom osporaval tega, da smete misliti drugače. Nimam navade ljudem odgovarjat na njihovih zidovih in to da vam pišem, vzemite kot kompliment. Iskreno.«