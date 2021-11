Odskočno desko za Luno so odnesle finance

Pred dnevi je iz vesoljskega središča in izstrelišča Bajkonur v Kazahstanu raketa sojuz s pomočjo predelane vesoljske tovorne ladje Progress M-UM k Mednarodni vesoljski postaji ponesla nov modul, imenovan Pričal. Gre za univerzalni modul za združevanje z drugimi vesoljskimi plovili.

Tudi Rusi si želijo na Mars. FOTO: Nasa/Reuters

Sprva je bilo predvideno, da bo modul edini stalni element ruske vesoljske postaje, ki bi nasledila mednarodno, bila pa bi tudi odskočna deska za polete proti Luni in Marsu, a so načrt opustili. Razlog je bil, kot v večini primerov, pomanjkanje financ. Leta 2017 je ruska vesoljska agencija Roskozmos sprejela dejstvo, da bodo morali s tako ambicioznimi načrti nekoliko počakati, medtem pa si bodo nabirali izkušnje na obstoječi vesoljski postaji.

Vesoljski sprehod

Sredi prejšnjega desetletja je družba RKK Energija, ki je izdelala več ruskih modulov za vesoljsko oporišče, začela snovati dva nova. Večji, poimenovali so ga Nauka, je po večletni zamudi letos poleti kljub nekaj težavam le prispel do vesoljske postaje, manjši in lažji pa je prej omenjeni Pričal.

Ta ima na krovu kar šest različnih enot za združevanje. Ena je aktivna, preostalih pet je pasivnih in bodo omogočale združevanje z drugimi tovornimi vesoljskimi ladjami, ladjami s posadko in celo dvema novima velikima moduloma, ki sta še v fazi načrtovanja, namenjena pa bosta proučevanju ter proizvodnji energije.

Maketa Pričala, na kateri so vadili astronavti. FOTO: Bill Ingalls/nasa

Modul Pričal je kroglaste oblike, ob izstrelitvi pa je tehtal 4650 kilogramov. S seboj lahko ponese še od 700 do 1000 kilogramov tovora. Notranjost, velika 14 kubičnih metrov, je razdeljena na dvoje – na bivalno območje in predel, namenjen instrumentom in različnim napravam. Zasnovan je drugače od podobnih ruskih modulov, ena od novosti je denimo, da lahko prenaša raketno gorivo med različnimi enotami, ki pa se morajo najprej združiti.

Ko bo na krovu tovorne vesoljske ladje prispel do Mednarodne vesoljske postaje in se z njo uspešno združil, bo tudi njegovo transportno plovilo še nekaj časa ostalo tam gori, nato se bo vrnilo proti Zemlji in pot končalo v Tihem oceanu. Pozneje naj bi ruska astronavta Anton Šaplerov in Petr Dubrov izvedla zahteven vesoljski sprehod, med katerim bosta povezala modula Nauko in Pričal. Naslednje leto se bodo še drugi astronavti odpravili do modulov ter nadaljevali dela.