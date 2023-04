Oblasti v Španiji spričo visokih temperatur pohitele z ukrepi (FOTO)

Španijo so ta teden zajele visoke temperature, sicer bolj značilne za vrhunec poletja kot za sredino pomladi, zaradi česar so bile vlada v Madridu in regionalne oblasti prisiljene ukrepati. Nenavadno zgodnji vročinski val bo po pričakovanjih vrhunec dosegel danes in v petek, pri čemer je slišati tudi opozorila pred nevarnostjo požarov v naravi.

Špansko ministrstvo za zdravje je regijam predlagalo, naj nacionalni akcijski načrt za zaščito pred vročino stopi v veljavo že 15. maja in ne 1. junija, je poročala državna televizija RTVE, ki je objavila posnetke dolgih vrst čakajočih pred sladoledarnami, ljudje pa so osvežitev iskali tudi v fontanah in klimatiziranih nakupovalnih centrih.

Galicijski gasilci se spopadajo z ognjenimi zublji v gozdu med izbruhom gozdnih požarov po dolgotrajnem obdobju suše in nenavadno visokih temperatur.

Regionalna vlada v Madridu je sprejela vrsto ukrepov za zajezitev posledic vročine, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V prestolnici želijo med drugim javne zunanje bazene odpreti že sredi maja, mesec prej kot običajno, poleg tega pa tudi prilagoditi ure pouka v šolah, pogosteje preverjati stanje v socialnih in zdravstvenih domovih, podzemna železnica in avtobusi pa naj bi vozili pogosteje, da bi se izognili večji gneči in dolgotrajnemu čakanju.

Opozorila o velikem tveganju

V Španiji je od začetka tedna nenavadno toplo zaradi »zelo tople in suhe zračne mase« iz Afrike. V več andaluzijskih mestih na jugu države, vključno s Cordobo in Granado, so bili aprilski temperaturni rekordi že podrti. V Cordobi so v torek po podatkih Aemeta izmerili 35,1 stopinje Celzija, s čimer je bila presežena doslej najvišja izmerjena temperatura 34 stopinj.

Vrhunec naj bi vročinski val v državi, ki jo je ponekod prizadela suša, dosegel v četrtek, vroče pa naj bi bilo še v petek. V Madridu so napovedali 30 stopinj, na Mallorci naj bi bilo na severu otoka oba dneva do 34 stopinj, v Andaluziji pa bi se lahko temperature povzpele do najmanj 38 stopinj Celzija.

Že lansko leto je bilo v Španiji rekordno vroče, saj so državo zajeli številni vročinski valovi, ki so botrovali težavam pri oskrbi z vodo. Tokratne visoke temperature so sprožile opozorila o velikem tveganju požarov v naravi, ki so letos že uničili 54.000 hektarjev površin v primerjavi s 17.000 hektarji v enakem obdobju lani.