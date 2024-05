Policija o novorojenčku, ki je bil v zabojniku: »Gre za poskus hudega umora«

Poročali smo že, da so v Zagrebu v zabojniku našli novorojenčka. Dečku so nudili zdravniško pomoč, odpeljali so ga v klinični center Sveti Duh in ni v življenjski nevarnosti. Tam so sporočili, da je v dobrem fizičnem stanju, z rednimi vitalnimi funkcijami in brez znakov zunanjih poškodb. Rodil se je v 38. tednu nosečnosti, dva tedna pred predvidenim rokom.

Za policijo gre za poskus hudega umora

Iz zagrebške PU so ob tem sporočili, da ugotavljajo vse okoliščine in da poteka kazenska preiskava. »Zagrebška policija nadaljuje kriminalistično preiskavo v zvezi z najdbo novorojenčka v smetnjaku v Zaprešiću. Policija ta dogodek kvalificira kot poskus hudega umora,« je povedala Marija Goatti, tiskovna predstavnica zagrebške policijske uprave. »Ker gre za novorojenčka, ki zaradi svoje starosti spada v ranljivo skupino, policisti sumijo, da gre za kaznivo dejanja hudega poskusa umora,« pravi Goattijeva in dodaja, da je cilj policije ugotoviti vse okoliščine dogodka, kot tudi identiteto staršev novorojenčka.

Goattijeva je še poudarila, da je kriminalistična preiskava zdaj v občutljivi fazi, saj policija zbira vse relevantne informacije, da potrdi ali ovrže sum. Občane je pozvala, da v kolikor imajo informacije o okoliščinah dogodka, naj to sporočijo policiji. Je pa dodala, da sta novorojenčka našla 17-letnik in 18-letnik, ki sta se vračala s treninga, in da sta mu s hitro in prisebno reakcijo rešila življenje.