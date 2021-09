Nove podrobnosti o skrivnostni ženski s Krka

Ženska, stara okoli 60 let, ki jo povsem onemoglo našli na Krku, je trenutno še na zdravljenju, njeno zdravje pa je stabilno. Ko jo bodo odpustili iz bolnišnice, bo skrb zanjo prevzel center za socialno delo. Njena identiteta ostaja neznanka. Informacijo o skrivnostni ženski so posredovali številni tuji mediji, med njimi tudi CNN, Guardian, iščejo jo tudi preko Interpola, a je nekaj morda ključnih sledi prišlo ravno iz Češke. Tamkajšnji mediji poročajo o pričanju dveh čeških turistov, ki pravita, da sta žensko srečala.



»Spoznala sva jo 9. septembra v Makarski,« je za češki portal tn.nova.cz povedala bralka, ki je bila s soprogom na počitnicah na Hrvaškem. »Povedala nam je, da potuje in da je v pokoju, a da njeni znanci še vedno delajo. Zato je na pot odšla sama. Ker naj bi se po povratku v rodno Slovaško bala 14-dnevne karantene, je izklopila telefon in zavrgla sim kartico. Želela je v Liko, ki je malenkost oddaljena od otroka Krka. Zelo je inteligentna, povedala nama je, da je nekaj časa bivala v Angliji in je zato dobro govorila angleško,« povzemajo hrvaški mediji.



Češka policija je hrvaški že ponudila pomoč pri identificiranju osebe.



Hrvaški gorski reševalci pa so medtem sporočili, kako je potekala reševalna akcija. Policisti so našli njen nahrbtnik, v katerem je bilo nekaj higienskih pripomočkov in nekaj premetov za na pot. Notri je bila tudi denarnica, v kateri ni bilo dokumentov. Žensko naj bi prepoznala prodajalka, ki dela v kiosku, 60-letnica naj bi govorila tudi hrvaško.



Na hrvaško policijo se dnevno obračajo ljudje z vsega sveta, ki naj bi imeli informacije o neznanki. V tej elektronski pošti ljudje prilagajo fotografije oseb, ki so podobne neznani ženski. Pišejo tudi, s čim se preživlja, od kod jo poznajo in kdo bi lahko bila, je za Index.hr povedal načelnik Policijske postaje Krk Dejan Hriljac.



Policija je med tem že preverila njene prstne odtise, a v hrvaški bazi niso našli ujemanj. Za pomoč so Hrvati prosili tudi Interpol.

