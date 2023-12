Nevaren virus se hitro širi, prihajajo resna opozorila o novi epidemiji

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je razglasila alarm zaradi epidemije opičjih koz, ki bi se lahko razširila po vsem svetu.

Kot poročajo, so v Kongu od januarja do sredine novembra letos poročali o več kot 13.000 domnevnih primerih in več kot 600 smrtih, povezanih s to boleznijo.

»Epidemija predstavlja tveganje za ljudi v DR Kongo, sosednjih državah in po vsem svetu,« je dejala strokovnjakinja WHO Rosamund Lewis.

Virus opičjih koz se na ljudi lahko prenese ob stiku z okuženo živaljo (največkrat prek glodavcev ali primatov) ali okuženim človekom ali s človeškimi telesnimi tekočinami, ki vsebujejo virus. Prenos med ljudmi je lahko tudi kapljičen. Okužba se širi med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku. (Nijz)

Zaradi številnih mejnih prehodov med Kongom in sosednjimi državami tako že prihaja do regionalnega širjenja virusne bolezni.

Najbolj opazen simptom bolezni so mehurji in bradavice na koži. Prizadenejo lahko obraz, dlani in podplate, dimlje, genitalne in analne dele telesa. Bolezen se običajno začne s povišano telesno temperaturo, glavobolom, bolečinami v mišicah in občutkom izčrpanosti, ki jih pogosto spremljajo bolečine v hrbtu. Nekaj ​​dni po pojavu vročine se pojavi izpuščaj, navaja Deutsche Welle.