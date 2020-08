Naši turisti nosijo virus s Hrvaške

Na Hrvaško že okuženi?

So Rusi prvi premagali virus?

Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj sporočil, da je Rusija razvila cepivo Sputnik V proti novemu koronavirusu, ki da daje trajno odpornost, in so ga v državi že registrirali. S cepivom je bila med drugimi cepljena njegova hčerka in počuti se dobro. Logarjeva nad to novico ni širila velikega navdušenja. »O ruskem cepivu ni veliko znanega, zato bi se podrobnejših komentarjev vzdržala,« je povedala in dodala, da med drugim ni dobrih podatkov o varnosti cepiva: »Tukaj ne govorimo samo o tem, da koga po cepljenju boli roka, da ima oteklino, ampak mora biti po šestih mesecih ali enem letu še vedno varno. In kar se tega tiče, so ruski podatki trenutno na zelo nevarni strani, tako da je prezgodaj, da bi nastala evforija.«

Vemo, da so nočni klubi pogosto bili in so še izvor okužb.

Mladi si poletja med drugim ne predstavljajo brez takšnih ali drugačnih zabav. Najbolj priljubljene so zagotovo tiste na prostem, še posebno ob morju, kjer ob pomanjkljivo oblečenih dekletih in fantih seveda ne manjka alkohola. To pa seveda ravno v času novega koronavirusa (SARS-CoV-2) predstavlja veliko nevarnost za njegovo širjenje, saj se ob glasnem prepevanju priljubljenih svetovnih uspešnic in splošnem veseljačenju zelo hitro pozabi na vzdrževanje medsebojne varnostne razdalje.Preberite tudi:V zvezi s tem v zadnjih dneh zelo odmeva primer koprskega lokala Osare Caffe, kjer so organizirali več zabav, obiskovalci pa niso nosili mask in se niso držali pravil socialnega distanciranja. Zastopnik lokala in nekdanji koprski županje prepričan, da zdravstveni inšpektorat, ki je že začel postopek proti lokalu, ne bo ugotovil kršitev. Hkrati pa je zatrdil, da upoštevajo vse zaščitne ukrepe, zato sobotna druženja ostajajo.Preberite tudi:s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana poudarja, da gre pri tovrstnih zabavah za neodgovorno vedenje. »Vemo, da so nočni klubi pogosto bili in so še izvor okužb,« je poudarila in dodala, da gre lahko, kar se tiče širjenja virusa, za hudo tempirano bombo, saj se mladi vračajo v svoje domače okolje oziroma k staršem in starim staršem.V zadnjih tednih sicer, prav zaradi nočnih zabav, tako pri nas kot tudi v Avstriji in Nemčiji, prihaja vedno več skrb vzbujajočih novic o tem, kako se je mladina, ki se je zabavala v Zrćah na Pagu ali drugih znanih, zabav polnih hrvaških turističnih krajih, domov vrnila okužena z virusom SARS-CoV-2. Tega se vse bolj zavedajo tudi pri naših južnih sosedih, kjer že več dni javnost mirijo, da je zelo malo verjetno, da so se mladi turisti res okužili prav pri njih. Vodja infekcijske klinike dr. Frana Mihaljevića v Zagrebu in članica nacionalnega štaba civilne zaščiteje namreč v primeru nemških in italijanskih maturantov, ki naj bi se okužili prav na Pagu, ocenila, da je to zelo malo verjetno, saj so simptome dobili tretji dan bivanja pri naših južnih sosedih. Znano je, da se prvi znaki okužbe pokažejo med petimi do sedmimi dnevi po okužbi.Preberite tudi:Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravjeje ob vsem tem zelo hitro dodal, da seveda nikakor ne stojijo križemrok, ampak da napenjajo vse sile pri kontroli nočnih klubov. In sicer tako, da bodo te še bolj pogoste. Poleg tega so se v nekaterih klubih tudi odločili, da bodo imeli odprte le zunanje prostore. Sam je še vedno prepričan, da je epidemiološka slika na Hrvaškem dobra, pri čemer pa je še naprej treba paziti predvsem na tistih mestih, kjer se zbira več ljudi. Jeseni bo seveda to, kot je še dodal za hrvaške medije, težje nadzirati, zato se bo novim zaostrenim ukrepom, povezanim z zaščitnimi maskami in vzdrževanjem medsebojne razdalje v zaprtih prostorih, težko izogniti.