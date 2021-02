Napoved, ki je nočemo slišati: Korona je dobila raketni pogon

Svetovalka nemške kanclerke je jasna, kakšen je recept za boj proti virusu in njegovim različicam: popoln in strogi lockdown. FOTO: John Macdougall, Reuters

Če se želite izogniti dolgotrajni popolni ustavitvi javnega življenja, morate takoj uvesti še strožje ukrepe, opozarja nemška virologinja. Britanska različica virusa se hitro širi, navaja razlog za svoje opozorilo virologinja, ki je članica svetovalne skupine nemške kanclerke. Številni pričakujejo, da bo največje evropsko gospodarstvo, kjer se je epidemiološka krivulja obrnila navzdol, končalo lockdown, a virus ima svojo logiko.Za zdaj še ni znano, ali je britanska različica virusa 30 ali 50 odstotkov bolj nalezljiva, a tudi če je »samo 30 odstotkov, imamo pravzaprav povsem novo pandemijo. Nova pandemija se ogreva v ozadju, a je še ne vidimo dobro. Z njo se ne bomo uspešno spopadli z ukrepi, ki so zdaj v veljavi. Številke okužb bodo ponovno eksponentno naraščale, zato bomo morali še bolj strogo preprečevati stike med ljudmi. Vprašanje je, ali bomo to naredili enkrat, odločno in dosledno, ali pa bomo za kratek čas odprli javno življenje kot uvod v novo dolgo zapiranje,« je Brinkmannova povedala v intervjuju za Der Spiegel.Svetovalka Merklove se zavzema za hitro in odločno ukrepanje. Šest tednov karantene bi bilo dovolj, sicer bomo mrtve šteli v stotisočih, pravi virologinja, predstavnica iniciative No Covid. Gre za 13 znanstvenikov iz več disciplin, ki ne verjamejo, da lahko živimo z virusom. Sproščanje ukrepov bi bilo po njihovem mnenju lahko usodno, saj bi številke novih okužb takoj ponovno narasle, kar bi Nemčijo (pa tudi preostanek Evrope, kjer se britanska različica širi) prisililo v neke vrste trajni lockdown s kratkimi predahi, ki bi se lahko raztegnil tudi na leto 2022. Alternativa je po njihovem mnenju strogi in kratki lockdown, ki bi trajal, dokler se število okužb ne bi spustilo in bi epidemiologi lahko sledili okužbam.Brinkmannova je Merklovo in premierje zveznih držav na nedavnem sestanku opozorila, da je le še vprašanje tednov, preden se britanska različica razširi po Nemčiji. »Mutanti iz Velike Britanije in drugi nas bodo povozili, virus je dobil raketni pogon,« je virologinja razkrila, kaj je povedala politikom, in dodala, da bodo različice novega koronavirusa prevladale, ker je to pač zakon narave.Znanstveniki, ki imajo drugačno mnenje in menijo, da bi bilo dovolj zaščititi žarišča okužb, kot so domovi za starejše, virologinja označuje za pomirjevalce, ki imajo ponavadi prednost, ker govorijo tisto, kar si ljudje želijo slišati – da situacija ni tako slaba in da bo vse v redu. Priznava, da je sama prinašalka slabih novic: »S pandemijo se bomo ubadali tudi leta 2022, verjetno še kasneje. Tega nihče ne želi slišati.« Dodaja, da tudi cepljenje ne bo pomagalo: »Ta bitka je že davno izgubljena. Cepivo se proizvaja, a bo potreben čas, da ga bodo vsi prejeli. Cepljenje nas ne bo izvleklo iz pandemije, dokler ne popusti po vsem svetu.«