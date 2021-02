Kaj je z angleško različico virusa pri nas? Mikrobiologi razkrili rezultate

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete med 480 vzorci, ki so bili odvzeti med 11. in 24. januarjem in so pri njih potrdili okužbo z novim koronavirusom, ni našel angleške različice koronavirusa. 65 odstotkov vzorcev je bilo iz osrednjeslovenske regije, 16 odstotkov iz goriške regije, pet odstotkov iz jugovzhodne, posavske in zasavske regije, po odstotek pa iz gorenjske, obalno-kraške, podravske in savinjske regije.Pri teh vzorcih angleške različice novega koronavirusa niso potrdili, prav tako ne južnoafriške ali brazilske, piše na spletni strani inštituta. Vse tri različice namreč veljajo za bolj kužne.Doslej so angleško različico s sekvenciranjem genoma našli pri treh vzorcih, ki so bili vzeti od 1. do 11. januarja.V laboratorijih inštituta ter Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so sicer od 24. do 26. januarja za dva tedna nazaj s posebnimi PCR testi analizirali določen del vzorcev, ki so bili pozitivni na novi koronavirus. Med 877 vzorci so našli 16 vzorcev, kjer bi lahko šlo za angleško različico novega koronavirusa, je 27. januarja povedala direktorica NLZOH. Pri teh vzorcih so s analizo sekvence celotnega genoma ponovno preverili, ali gre dejansko za angleško različico koronavirusa. S tem želijo tudi preveriti, kako točni so ti posebni PCR testi, ki poleg okužbe z novim koronavirusom določijo tudi, ali gre za kužnejši sev. Več kot 2000 tovrstnih PCR testov je Slovenija dobila od Slovaške, premierpa je pred tedni napovedal, da bo tudi Slovenija šla v nakup teh testov.Rezultate sekvenciranja bodo pristojni predstavili predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Prav tako bodo predvidoma v začetku prihodnjega tedna predstavili končno poročilo verifikacije hitrih testov, ki jih je država kupila od podjetja Majbert Pharm za potrebe množičnega testiranja prebivalstva. Verifikacijo testov je NLZOH izvedel po navodilu ministrstva za zdravje potem, ko so se pojavili dvomi o zanesljivosti teh testov.