Virolog svari: tretji val je že tu, vemo, kdaj bo udarilo

Nekoliko drugačni simptomi

Študija britanskega Nacionalnega statističnega urada je pokazala, da so simptomi britanske različice nekoliko drugačni od prvotne različice virusa sars-cov-2. Pogostejši simptomi od izgube okusa in vonja so kašelj, utrujenost, bolečina v mišicah in boleče grlo. Med simptome pa sodijo še glavobol, pomanjkanje daha in bruhanje.

Čeprav številke novih okužb z virusom sars-cov-2 po Evropi padajo, pa je stara celina v strahu pred britansko različico virusa, ki se hitro širi.V Avstriji so ustavitev javnega življenja podaljšali, so pa sprostili nekatere ukrepe; odpirajo se šole, kjer bodo dvakrat tedensko testirali učence, ponovno so dovoljene maše, frizerja ali maserja lahko Avstrijci obiščejo z negativnim testom), kanclerkapoziva Nemce, naj še malo zdržijo, berlinski virologpa opozarja, da bi bilo zelo tvegano sproščati ali blažiti ukrepe pred veliko nočjo, ko se pričakuje, da bo cepljeno dovolj veliko število rizičnega prebivalstva.Zaradi britanske različice virusa je Nizozemska podaljšala ustavitev javnega življenja do 2. marca, saj so v tej državi kar dve tretjini vseh okužb v januarju pripisali prav tej bolj nalezljivi različici virusa, ki so jo najprej odkrili na Otoku. Ukrepe krepi tudi Francija, nekateri se zavzemajo celo za tretji t. i. lockdown. Drugi se je iztekel 15. januarja, ko ga je zamenjala policijska ura. Kinodvorane, gledališča in muzeji širom Francije so še vedno zaprti, prav tako 7kavarne, restavracije. Zunaj je obvezno nošenje mask, kjer je gneča, premierpa je napovedal ostrejše nadziranje spoštovanja policijske ure; Francozi doma ne smejo zapustiti med 18. in 6. uro, ko ne smejo niti v trgovino ali na sprehod.Britanska različica virusa se nezadržno širi tudi v Avstriji in Belgiji, kjer ocenjujejo, da bo ta različica kmalu postala dominantna in bo predstavljala kar 90odstotkov vseh novoodkritih okužb. Trenutno naj bi bila britanska različica odgovorna za 15 do 25 odstotkov vseh novih okužb v Belgiji.Mikrobiologs Katoliške univerze v Leuvenu opozarja, da britanska različica prinaša tretji val epidemije, ki se je že začel, a ga še ne opazimo. Na dan bo planil z velikimi številkami okužb v začetku marca. Svetoval je lokalne karantene, kjer zasledijo okužbe s to različico; zapiranje šol, tovarn, celotnih skupnosti.V Avstriji, kjer naj bi bila britanska različica na Dunaju odgovorna za kar 40 odstotkov novih okužb, pa se bojijo še ene različice – južnoafriške, ki se je pojavila na Tirolskem. Smučišča so zaprta za tujce, a so številni vseeno prišli in se predstavljajo kot učitelji smučanja. Južnoafriška različica je ne če bolj nalezljiva ampak tudi zmanjšuje imunološki odgovor telesa, zato bi bilo cepljenje lahko manj učinkovito, poroča Jutarnji list.